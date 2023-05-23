Canan Kaftancıoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne siyah çelenk bıraktı - Son Dakika
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Canan Kaftancıoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne siyah çelenk bıraktı

23.05.2023 17:52

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı yakınına siyah çelenk bıraktı. "Montajcı sahtekarlarla helalleşmeyeceğiz" yazılı çelengi bıraktıktan sonra basına açıklamalarda bulunan Kaftancıoğlu, "Umarım kolluk kuvvetleri kendi çocukları için, haksızlığa uğramışlar için bu siyah çelengi AKP il başkanlığına teslim ederler" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı yakınına üzerinde "Montajcı sahtekarlarla helalleşmeyeceğiz" yazılı siyah çelenk bıraktı.

"MİLLET AFFETMEYECEK, TARİH AFFETMEYECEK"

Çelengi bıraktıktan sonra basın mensuplarına bir açıklama yapan Kaftancıoğlu, "Unutmayın, biz bu kötülüğü affetmeyeceğiz, millet affetmeyecek, tarih affetmeyecek. Bu basın açıklamasıyla montajcı sahtekarlarla helalleşmeyeceğiz' yazılı silah çelenk bırakmak üzere geldik. Vatandaşı korumakla sorumlu kolluk kuvvetlerimizi talimatla il başkanlığı önüne yığmışlar" dedi.

Canan Kaftancıoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne siyah çelenk bıraktı

"UMARIM TESLİM EDERLER"

Açıklamasının devamında kolluk kuvvetlerine çağrı yapan Kaftancıoğlu, "Bu ülkede mağdur bırakılan, montaj görüntülerle kandırılmaya çalışılan herkes için vatandaşlarımıza saygımız gereği bu siyah çelengi bu noktaya bırakıyoruz. Umarım kolluk kuvvetleri kendi çocukları için, haksızlığa uğramışlar için bu siyah çelengi AKP il başkanlığına teslim ederler" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (1)
  • Erhan Yılmaz: Domuz yemeye devam et sen Canan sen helali anlamazsın Cevap Yaz 59 15 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Canan Kaftancıoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne siyah çelenk bıraktı - Son Dakika


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