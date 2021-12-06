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Canan Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: İstanbul'un sahibi 16 milyon İstanbulludur - Son Dakika

Canan Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: İstanbul'un sahibi 16 milyon İstanbulludur

06.12.2021 15:36
Canan Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: İstanbul'un sahibi 16 milyon İstanbulludur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, katılımcılara cep telefonuyla hitap etmiş ve "Şu 19 yılda neler yaptıysak, yaptıklarımızı millete mal etmemiz gerekiyor. Hala neler yaptığımızı bilmeyenler var, teşkilat da dahil. İstanbul'un 2023, ardından 2024 olmak üzere yeniden sahibini bulması lazım, bu da AK Parti'dir" diye konuşmuştu.

Erdoğan'ın bu sözlerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yanıt verdi.

Kaftancıoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım, bu da AK Parti'dir" sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Canan Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: İstanbul'un sahibi 16 milyon İstanbulludur

Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un sahibi 16 milyon İstanbulludur ve İstanbullu kendini, emanetlerine hıyanet etmeyeceğini bildikleri Şehr-i Emin Ekrem İmamoğlu'na emanet etmiştir…" ifadesini kullandı.

Canan Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: İstanbul'un sahibi 16 milyon İstanbulludur

Canan Kaftancıoğlu, Tayyip Erdoğan, CHP, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Canan Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: İstanbul'un sahibi 16 milyon İstanbulludur - Son Dakika


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SON DAKİKA: Canan Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: İstanbul'un sahibi 16 milyon İstanbulludur - Son Dakika
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