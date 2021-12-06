Canan Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: İstanbul'un sahibi 16 milyon İstanbulludur - Son Dakika

Erdoğan'ın bu sözlerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yanıt verdi.

Kaftancıoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım, bu da AK Parti'dir" sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un sahibi 16 milyon İstanbulludur ve İstanbullu kendini, emanetlerine hıyanet etmeyeceğini bildikleri Şehr-i Emin Ekrem İmamoğlu'na emanet etmiştir…" ifadesini kullandı.