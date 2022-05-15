Canan Kaftancıoğlu: Neyine güveniyorsun diyorlar; sevgiye, duyguya ve yoldaşlığa güveniyorum - Son Dakika

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Levent Turhan Gümüş ve Betül Sinanoğlu çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in kıydığı nikahtan sonra konuşan Canan Kaftancıoğlu, "Sevgiye, duyguya ve yoldaşlığa güveniyorum" dedi.

"UMUT HEP BURADA"

"Yüzyıllardır kötülüğü iktidarda tutacağını zannedenler var" diyen Kaftancıoğlu, "Ama kötülüğün iktidarlarına rağmen sevgi hep burada, umut hep burada ve bir aradalık burada olunca, bizler buralardan duygumuzu, düşüncemizi, örgütlenmelerimizi alınca bana soruyorlar, 'Ey kadın neyine güvenip de korkmuyorsun?' diye, buralardaki sevgiye, duyguya ve yoldaşlığa güveniyorum. İşte o yüzden kendimizi hem o kadar mutlu hem de güçlü hissediyorum" ifadelerini kullandı.