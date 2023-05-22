Cem Yılmaz'dan Sinan Oğan'ın 2. tur kararına yönelik ilk tepki

Cinsel istismar sonucu ölen 2 yaşındaki bebeğin cenazesindeki detay bir kez daha kahretti

Sosyal medyadaki muhalif kullanıcılar tarafından 'siyasi paylaşım yapmadığı için' eleştirilen ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıklayarak sessizliğini bozan Cem Yılmaz, siyasi paylaşımlarına devam ediyor.

Ünlü komedyen, seçimin ilk turunda yüzde 5 oy alan ve ikinci turda Erdoğan'a desteğini duyuran Sinan Oğan'ın açıklamasının ardından Twitter hesabından, "Gün gelecek siyasetle ilgilenmemenin büyük bir erdem olduğu anlaşılacak ama yine 3 kişi 5 kişi tarafından İyi akşamlar" yazılı bir paylaşımda bulundu.