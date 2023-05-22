Cem Yılmaz'dan Sinan Oğan'ın 2. tur kararına yönelik ilk tepki - Son Dakika
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Cem Yılmaz'dan Sinan Oğan'ın 2. tur kararına yönelik ilk tepki

22.05.2023 21:20

ATA İttifakı cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıklamasından sonra ünlü komedyen Cem Yılmaz, "Gün gelecek siyasetle ilgilenmemenin büyük bir erdem olduğu anlaşılacak" yorumunda bulundu.

Sosyal medyadaki muhalif kullanıcılar tarafından 'siyasi paylaşım yapmadığı için' eleştirilen ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıklayarak sessizliğini bozan Cem Yılmaz, siyasi paylaşımlarına devam ediyor.

Ünlü komedyen, seçimin ilk turunda yüzde 5 oy alan ve ikinci turda Erdoğan'a desteğini duyuran Sinan Oğan'ın açıklamasının ardından Twitter hesabından, "Gün gelecek siyasetle ilgilenmemenin büyük bir erdem olduğu anlaşılacak ama yine 3 kişi 5 kişi tarafından İyi akşamlar" yazılı bir paylaşımda bulundu.

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Cem Yılmaz'dan Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermesine ilk tepki Cem Yılmaz'dan Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermesine ilk tepki

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Son Dakika Politika Cem Yılmaz'dan Sinan Oğan'ın 2. tur kararına yönelik ilk tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cem Yılmaz'dan Sinan Oğan'ın 2. tur kararına yönelik ilk tepki - Son Dakika
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