Cevdet Yılmaz'dan Babalar Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ömrünü evlatlarına ve ailelerine adayan, varlığıyla güven veren, gönülden seven, çocukları için her türlü fedakarlığa hazır kahraman babalarımızın Babalar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ömrünü evlatlarına ve ailelerine adayan, varlığıyla güven veren, gönülden seven, çocukları için her türlü fedakarlığa hazır kahraman babalarımızın Babalar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Hayatta olan babalarımıza sağlıklı, huzurlu ömürler; ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum."