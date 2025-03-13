Cevizoğlu: Küresel Şiddet Sorunu - Son Dakika
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Politika

Cevizoğlu: Küresel Şiddet Sorunu

Cevizoğlu, şiddetin toplumsal bir sorun olduğunu ve çözüm için saha çalışmaları yapacaklarını belirtti.

13.03.2025 17:15
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Cevizoğlu: "Toplumsal, ülkesel ve küresel bir problem ile karşı karşıyayız"

ELAZIĞ - Şiddetin kaynağı ve nedeninin farklı olabildiğini dile getiren TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu Başkanı Hulki Cevizoğlu, "Fail aynı olsa da sonuç olarak değişik bir neden karşımıza çıkabilir. Bunları tespit etmeye çalışıyoruz. Burada hem yerinde gözlem yapmak hem de inceleyip sorulara yanıt bulmak için geldik. Toplumsal, ülkesel ve küresel bir problem ile karşı karşıyayız" dedi.

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak için Elazığ'a geldi. Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu ve komisyon üyeleri, ilk olarak Aile Destek Merkezini ziyaret etti. Burada Vali Yardımcısı Armağan Yazıcı ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan komisyon üyeleri, ardından Beyaz Ev'i ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında bilgi veren TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu Başkanı Hulki Cevizoğlu, "Toplam 4 aylık bir çalışma süresine sahip bir komisyonuz. Bizden öncede komisyonlar kuruldu. Bugüne kadar çözülmeyen sorunları nasıl farklı bakış açılarıyla ve önlemlerle çözebiliriz, yapacağımız tespitler biraz daha farklı olabilir mi diye düşünüyoruz. Bu konuya sosyolojik, sosyal antropoloji, ekonomi, psikoloji ve sosyal psikoloji açısından bakıyoruz. Elazığ ve bundan sonra ziyaret edeceğimiz illerimizde, şiddete uğrayan mağdurların durumunu tespit etmek, bölgedeki kaynaklarını öğrenebilmek gerekiyor. İstanbul'daki şiddet ile başka bir bölgedeki şiddet farklı olabiliyor. Şiddetin kaynağı ve nedeni farklı olabiliyor. Fail aynı olsa da sonuç olarak değişik bir neden karşımıza çıkabilir. Bunları tespit etmeye çalışıyoruz. Burada hem yerinde gözlem yapmak hem de inceleyip sorulara yanıt bulmak için geldik" dedi.

Toplumsal, ülkesel ve küresel bir problem ile karşı karşıya olduklarını aktaran Cevizoğlu, "Çok ciddi bir mesele. Türkiye'de yılda 300, 500, 700 diyerek sayıyla ifade etmek önemli değil. Bir kadına karşı yapılan ayrımcılık çok daha kapsayıcı, geniş ve yaygın bir uygulama. Her türlü ayrımcılığı, kamu ve özel iş yerlerinde önlemek nedenlerini araştırmak önemlidir. Bunlara karşı bizim TBMM komisyonu olarak yazacağımız rapor ve ortaya koyacağımız öneriler çok önemli. TBMM Genel Kuruluna ve kamuoyuna bunları sunacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Hulki Cevizoğlu, Politika, Elazığ, Hukuk, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Cevizoğlu: Küresel Şiddet Sorunu - Son Dakika

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