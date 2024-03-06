CHP, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermediği için 7 ilde sandık görevlisi bulunduramayacak - Son Dakika
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Politika

CHP, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermediği için 7 ilde sandık görevlisi bulunduramayacak

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermediği için hem 2024 yerel seçimlerinde hem de 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 7 ilde sandık görevlisi bulunduramayacak.

06.03.2024 16:00
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermediği için hem 2024 yerel seçimlerinde hem de 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 7 ilde sandık görevlisi bulunduramayacak.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Gül Çiftçi ve Volkan Demir, gazetecilerle bir araya gelerek soruları cevapladı. Parti içi çekişmelere yönelik değerlendirmede bulunan Burhanettin Bulut, seçim döneminde yapılan eleştirilerin bazılarının parti içi kötülük olduğunu ve iyi niyet taşımadığını söyledi.

"Daha çok belediye alacağımızı görüyoruz"

CHP'nin 31 Mart Yerel Seçimleri hedefine ilişkin de Bulut, "11 büyükşehirin devam etmesine ilişkin hem inancımız var hem de çalışmalarımız devam ediyor. Bursa, Manisa, Kırklareli, Malatya, Balıkkesir'den sürpriz bekliyoruz. Bu seçimlerde geçmiş seçimlerle mukayese edildiğinde daha çok belediye alacağımızı görüyoruz" dedi.

"Bazı arkadaşlarımızın yaptığı parti içi muhalefet değil, parti içi kötülük"

Son günlerde CHP'de parti içi siyasi çekişme yaşandığı iddialarına ilişkin Bulut, "Kurultay süreçlerinden sonra bu tür tartışmalar olur. CHP'yi diğer partilerden farklı kılan da bu. Parti içinde çok sesliliğe her zaman önem vermiş ve bu konuda geçmiş dönemlerde de şiddetli tartışmaların olduğu bir parti olmuştur CHP. Belki de bu geleneği, bu özelliği bu kadar uzun süredir partiyi ayakta ve dinamik tutan olgu. Bugün de benzer şekilde fikirler ve ifadeler var. Ama dikkat edin farklı fikirler ifade edenler neredeyse trolleşmiş durumdalar. Parti içi muhalefet bazen faydalı olabiliyor. Ama şu anda seçim dönemine girilmiş bir süreçte bazı arkadaşlarımızın yaptığı parti içi muhalefet değil, parti içi kötülük. Bunu CHP'ye de değil, aslında memlekete bu kötülüğü yapıyorlar. Yakın zamanda yine böyle birkaç isim sosyal medya üzerinden akla ziyan iftiralar attılar ve bunun iftira olduğu belli olmasına rağmen bunu devam ettirdiler" diye konuştu.

CHP'nin bazı illerde sandık görevlisi olmayacak

2023 Genel Seçimleri'nde CHP'nin seçime katılmadığı iller olduğu için yerel seçimlerde de bazı illerde sandık görevlisi olmayacağını söyleyen Gül Çiftçi ise, " İYİ Parti'ye bıraktığımız, İYİ Parti'yi desteklediğimiz illerde, Seçim Kanunu gereği biz oralarda seçmen sandık görevlisi veremiyoruz. Ancak oraları müşahit gözüyle takip edeceğiz. Aksaray, Bayburt, Bitlis, Çankırı, Gümüşhane, Muş ve Yozgat illerine sandık görevlisi veremedik. Hatta bir sonraki seçimde de veremeyeceğiz. Buralarda müşahit yoluyla ve avukat örgütlenmesi yoluyla süreci takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İkinci ya da üçüncü reklam filminde çok yüksek ihtimalle Lütfü Bey'i görmeyeceksiniz"

CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ın reklam filmlerinde yer almamasına yönelik açıklama yapan Çiftçi, "Lütfü Bey'in kendi talebi, bizim de anlayışla karşıladığımız bir durum var. Kendisi müzikli bir reklam filminde oynamak istemiyor. Yani müzikli siyasi bir çalışma yapmak istemiyor. Çünkü orada yeni bir yaşam kuruluyor. Acılar çok taze ve derin. Bu sebeple ikinci ya da üçüncü reklam filminde çok yüksek ihtimalle Lütfü Bey'i görmeyeceksiniz" dedi.

CHP, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermediği için 7 ilde sandık görevlisi bulunduramayacak
Kaynak: İHA

Sandık Görevlisi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermediği için 7 ilde sandık görevlisi bulunduramayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermediği için 7 ilde sandık görevlisi bulunduramayacak - Son Dakika
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