CHP Avukatı: Mahkeme Yetkisiz

'HUKUKA DA SİYASETE DE FAYDASI YOK'

CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan, duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yaptı. Çağlayan, " Yargıtay'ın yerleşmiş tüm içtihatları mahkemenin bu davaya bakamayacağı yönünde. Mutlak butlan yönünden de tarif edilen unsurların bulunmadığını açıklıkla ortaya koyduk. Yargılamanın uzamasının hukuka da siyasete de faydası yok. Sandık konursa, seçim yapılırsa, irade ortaya çıkarsa mahkemenin ne söylediğinin hiçbir önemi kalmaz. Mahkemelerin en fazla yapması gereken şey, sandık konma şartları oluşurken sandık konmadığında müdahale etmektir. Partiyi kimin yöneteceğine ilişkin bir karar vermesi imkanı bulunmamaktadır. Görevsizlik kararı bu davaya sadece Yüksek Seçim Kurulu'nun bakma yetkisinin olduğunu ortaya koyar" dedi.