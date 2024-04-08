CHP'de mazbata krizi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yerel seçimlerde CHP Süleymanpaşa Belediyesinin bir meclis üyesi adayı, kendisine verilmesi gereken mazbatanın başka bir adaya verilmesinden dolayı Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu.
31 Mart Yerel seçimlerinden sonra meclis adayı seçilen üyeler mazbatalarını almaya başladı. Seçim sonunda Süleymanpaşa Belediyesinde CHP 19 meclis adayı üyesi, AK Parti- MHP'de ise 9 aday meclise girmeyi başardı.
CHP Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Adayı listelerinde ise ilginç bir olay yaşandı. CHP tarafından YSK'ya bildirilen listede 19. sıradaki adayın istifası üzerine yeni bir liste daha hazırlandı. Hazırlanan yeni listede eski Jandarma Komutan Yardımcısı Emekli Albay Kamuran Ersan, 20. sıradan 19. sıraya gelmeyi beklerken, 27. sıradaki bir aday 19. sıraya yazılıp YSK'ya bildirildi. Bu duruma tepki gösteren Kamuran Ersan, YSK'ya şikayette bulundu.
Konuyla ilgili Yüksek Seçim Kuruluna şikayette bulunan Ersan, "Bu dönem mahalli ve idareler seçiminde meclis üyesi olmak için başvuru yaptım. 20. sırada yer aldım. Bu süre zarfında oldukça çalıştım ve güzel kampanya yürüttüm. Ancak mazbata töreni esnasında şunu gördük. 19. sıradaki aday istifa etmişti, bunun yerine 27. sıradaki aday 19. sıraya kaydırılmak suretiyle bir liste oluşturulmuştu. Ben hukukçu değilim ancak şunu biliyorum ki mahalli idareler seçimiyle ilgili 14 ve 16. maddelerde istifa eden bir adayın mazbata almaması gerekiyor. Aday 20 Şubat tarihindeki listede yer almıştı. 10 gün sonra başka bir listede 27. sıradan 19. sıraya taşındı. Sıralamanın ne şekilde yapıldığını bilemiyorum. Bu partinin tasarrufudur. Bu hatanın düzeltilmesi için YSK'ya başvurumu yaptım. Bundan sonra hukukun ne dediği önemli benim için. 27. sıradaki adayında kim olduğunu bilmiyorum. Bir hata yapılmıştır bu hatanın düzeltilmesi için hukuki süreci takip edeceğim" dedi.
Son Dakika › Politika › CHP'de mazbata krizi - Son Dakika
AK Parti'den Gümüşova Belediye Başkanı seçilen Kenan Sübekçi, mazbatasını alarak görevine başladı. Sübekçi, Muharrem Tozan'dan görevi devraldı. Törene AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve partililer katıldı.
Sakarya'nın Adapazarı, Erenler, Ferizli ve Akyazı ilçe belediyeleri, yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantılarda konuşan belediye başkanları, hedeflerini ve çalışmalarını anlattı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de devam eden işgal girişimine ve yaşanan insani krize ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, yaptığı basın açıklamasında "İsrail'in, Gazzelilere yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin bahanesi olamaz. Bu durum karşısında İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.
Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca ve Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, görevlerine başladı. Devir teslim törenlerinde yapılan konuşmalarda, önceki başkanlara teşekkür edilirken, yeni başkanlar da hizmetlerini sürdüreceklerini ve ilçelerine en iyi hizmeti sunacaklarını belirtti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP'den Tokat'ın Turhal Belediye Başkanı seçilen Mehmet Erdem Ural ile Amasya'nın Taşova Belediye Başkanı seçilen Ömer Özalp'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Karabat, Turhal Belediyesini ziyaretinde Ural'ı tebrik ederken, Taşova Belediyesini ziyaretinde ise Özalp'e tebriklerini iletti. Ziyaretlerde Karabat'a CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, CHP İl Başkanı İlker Küp ve parti yönetimi eşlik etti.
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Bayır Mahallesine yaptığı ziyarette vatandaşların talebi üzerine meydanın aydınlatmasını çözüme kavuşturdu.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Düzce Büro'sunu ziyaret etti. Aslan, AA Düzce Bürosu'na gelen muhabirlerden ajansın çalışmaları hakkında bilgi aldı. AA'nın doğru ve dürüst haberciliğini sürdürdüğünü belirten Aslan, ajansın dünya genelinde birçok haber portalı tarafından kaynak gösterildiğini vurguladı. Ziyaretin ardından Vali Aslan, çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Karabük Belediye Meclisi, 31 Mart seçimlerinin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. Meclis Başkanvekillikleri ve Komisyon üyeleri seçimi yapıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?