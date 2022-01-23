CHP'den 'Cumhurbaşkanına hakaret' kaldırılsın teklifi - Son Dakika

CHP, Türk Ceza Kanunu'nun 299'uncu maddesinde yer alan 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunun yürürlükten kaldırılmasına ilişkin kanun teklifi hazırladı. Teklifin, pazartesi günü TBMM Başkanlığı'na sunulacağı belirtildi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in imzasını taşıyan ve pazartesi günü TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan 3 maddelik teklif; Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik öngörüyor. 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu düzenleyen TCK'nın 299'uncu maddesinin yürürlükten kaldırılmasını içeren teklifin gerekçesinde, "TCK'nın 299'uncu maddesi, 'tarafsız, siyasi parti bağı bulunmayan' cumhurbaşkanları için tasarlanmış olup, 16 Nisan 2017 tarihli rejime kasteden anayasa değişikliğinin ardından anayasada yeni bir 'Cumhurbaşkanı' tarifi yapılmıştır. Türk tipi başkanlık sistemi olarak tarif edilen bu yeni rejimde cumhurbaşkanının bir siyasi parti üyesi dolayısıyla üyesi olduğu siyasi partinin genel başkanı olabilmesinin önündeki engel kaldırılmıştır. Aynı ile hem vali hem partisinin il başkanını atayabilen, siyasi rakiplerine sabahtan akşama kadar ağır hakaretlerde bulunabilen bu kişi, hem kabineye hem partisinin karar organlarına başkanlık etmekte, yüksek yargı organlarının üyelerini seçerek, yargı erki üzerinde de bir tahakküm oluşturmaktadır" ifadelerine yer verildi.