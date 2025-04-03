CHP'den İmamoğlu İçin Miting Duyurusu - Son Dakika
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Politika

CHP'den İmamoğlu İçin Miting Duyurusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu için her hafta sonu miting yapılacağını açıkladı.

03.04.2025 18:18
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Ekrem İmamoğlu için her hafta sonu özgürlük mitingi yapacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Partisinin 6 Nisan Pazar günü gerçekleştireceği olağanüstü kurultaya ilişkin konuşan Özel, "Kurultayda tek gündem var, o da başkanlık seçimleri. 81 ilden yurttaşlarımızı, partililerimizi, CHP ile dayanışma göstermek isteyen herkesi, demokraside buluştuğumuz tüm gençleri Nazım Hikmet Kültür Merkezi önüne bekliyorum. Asıl kurultay konuşmasını salonda değil, dışarıda yapacağız. Kurultay, ne basına kapalıdır, ne üyeye kapalıdır. 19 Mart başarısız darbe girişiminin üzerinden tam 15 gün geçti. Bu sivil darbeler, çoğunlukla geldikleri sandıkla gitmek istemeyenlerin giriştiği bir darbe türüdür. Bu milletin kararına saygısızlıktır. Bu yaşadığımız darbe daha önce yaşadıklarımızdan farklı olarak vatandaşın bir sonraki tercihine yapılmıştır. Bu darbe Erdoğan'ın yarışmaktan korktuğu bir sonraki cumhurbaşkanına yapılmıştır. Ben bir cumhurbaşkanına ne söylenebileceğini, ama bir cunta başkanının neden anlayacağını çok iyi bilen birisiyim. Maalesef bu süreçte muhatabım bir cumhurbaşkanı değil, bir cunta başkanıdır. Cunta başkanları demokrasiden anlamaz. Cunta başkanları demokrasiden nasibini alamamışlardır" ifadelerini kullandı.

"Her hafta sonu Ekrem İmamoğlu için özgürlük mitingi yapacağız"

Konuşmasında kayyum rezaletini gündeme getirenlere gerekli cevabı vereceklerini söyleyen Özel, "Ekrem Başkanı terör ile yolsuzluk ile itham ettiler. Her şey herkesin gözünün önünde oldu. Her hafta sonu Ekrem İmamoğlu için özgürlük mitingi yapacağız. Kayyum rezaletini gündeme getirenlere gerekli cevabı vereceğiz. Adil Karaismailoğlu yapısı, darbe başarılı olsa İBB Başkanlığı'na getirilecekti. Darbenin üst kademe listesi başarılı olsa neler yapacağı bellidir. Ayşe Barım niye alınmış, onu da görüyorsunuz. Gazeteciler niye alınmış, hepsini görüyorsunuz. Bir gün bir şey yapacağız kimse sokağa çıkamasın. Şimdi buradan bir yeni büyük meseleyi kayda geçirmek üzere karşınızdayım. Öyle bir yakalandılar ki. Onun hedefi Ekrem İmamoğlu idi. Bütün Türkiye geçti arkasına. O kadar aceleye gelmiş ki MASAK raporu bomboş. TRT'den canlı yayın, bütün yargılama. Ekrem Başkan'ı tutuksuz yargılayın" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, Spor, Son Dakika

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