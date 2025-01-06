CHP'den YHT İhalesine Suç Duyurusu - Son Dakika
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Politika

CHP'den YHT İhalesine Suç Duyurusu

Ulaş Karasu, Delice-Çorum Yüksek Hızlı Tren Projesi ihalesini eleştirerek iptal çağrısı yaptı.

06.01.2025 12:46
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Delice- Çorum Yüksek Hızlı Tren Projesi ihalesine ilişkin, "Bu ihaleyle ilgili suç duyurumuzu yaptık. Eğer bu ülkede hukukun kırıntısı dahi kaldıysa, ihalenin derhal iptal edilmesi lazım." dedi.

Karasu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Delice-Çorum Yüksek Hızlı Tren Projesi ihalesini eleştirdi.

TBMM'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili kuruluşların 2025 bütçesinin görüşüldüğü sırada, ihalenin açık ve şeffaf yapılması çağrısında bulunduklarını hatırlatan Karasu, ihalenin yılın son gününde yapıldığını söyledi.

Ulaş Karasu, "Bir gün sonra fiyat farkı oluşuyordu. Firmaların cebine 7 milyar lira daha kaynak aktardılar. İki gün beklemiş olsalardı, devlet en azından 7 milyar lira kazanca uğramış olacaktı. Bu ihaleyle ilgili suç duyurumuzu yaptık. Eğer bu ülkede hukukun kırıntısı dahi kaldıysa, ihalenin derhal iptal edilmesi lazım. Bakanın da bürokratların da bir an o koltukta oturmamaları gerekiyor." ifadesini kullandı.

Mersin'in eşsiz güzellikte sahilleri ve 2 milyona yakın nüfusu olduğunu aktaran Karasu, buna karşın kentin cezalandırıldığını öne sürdü.

CHP'li Karasu, Mersin'in ilçelerini bağlayacak Çeşmeli-Erdemli-Silifke- Taşucu Otoyol Projesi'nin ihalesine yönelik de eleştirilerde bulundu. Karasu, ihalesi yapılan yolla ilgili 2021'den bu yana hiçbir çalışma yapılmadığını, yola asfalt dökülmediğini savundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP'den YHT İhalesine Suç Duyurusu - Son Dakika

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