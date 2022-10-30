CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında konuştu: Erdoğan adaylığımdan korkuyor - Son Dakika
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında konuştu: Erdoğan adaylığımdan korkuyor

30.10.2022 18:26

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için iddialı sözler söyledi. CHP lideri "Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli her fırsatta isminizi telaffuz ediyor. Aday olmanızdan çekiniyor mu, korkuyor mu?" sorusuna, "Evet, çok korkuyor. Korkmasa, televizyonda karşıma çıkar tartışırız" diye cevap verdi.

2023 seçimleri için 6'lı masanın aday belirleme çalışmaları devam ediyor. Muhalefetin adayı için ismi en sık taleffuz edilen siyasetçilerden biri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. CHP lideri, Tele1'den Yılmaz Polat'a Cumhurbaşkanlığı seçimleri için iddialı açıklamalarda bulundu.

"EN GÜÇLÜ ADAY SİZ GÖRÜLÜYORSUNUZ"

Polat'ın "Kamuoyunda 6'lı masadan aday olarak sizin isminizin çıkacağına ilişkin kanaatler çok yaygın. Yani en güçlü aday olarak gösteriliyorsunuz" yorumuna herhangi bir karşılık vermeyen Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli her fırsatta isminizi telaffuz ediyor. Aday olmanızdan çekiniyor mu, korkuyor mu?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:

"ERDOĞAN ADAYLIĞIMDAN KORKUYOR"

"Evet, çok korkuyor. Korkmasa, televizyonda karşıma çıkar tartışırız. Birçok kez kendisini televizyonda hem de kendi istediği bir televizyonda medeni bir şekilde tartışmaya davet ettim ama sürekli kaçıyor. Bir kez daha söylüyorum. Gel kamuoyu önünde tartışalım."

YORUMLAR (1)
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