Kılıçdaroğlu'nun Dünya Kupası mesajında Türkiye vurgusu: Ülkemizi toparladığımızda futbolumuz da bu ataletten kurtulacak

Dünya Kupası Finali'nde Mbappe'nin golleri Fransa'yı kurtaramadı. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmadığı maçta şampiyon penaltılarla belirlendi. Arjantin 7-5'le 3. kez 'dünyanın en büyüğü' oldu.
Arjantin'in 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi. Twitter hesabından bir tebrik paylaşımı yapan Kılıçdaroğlu, attığı tweet'te dikkat çeken de bir mesaj verdi.
CHP lideri paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "2022 FIFA Dünya Kupası'nı büyük bir mücadele ile kazanan Arjantin Milli Takımı'nı, muazzam kariyerini Dünya Kupası ile taçlandıran Messi'yi ve tüm Arjantin halkını yürekten kutluyorum. Ülkemizi toparladığımızda, futbolumuz da bu ataletten kurtulacak. O günleri görmeye az kaldı."
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