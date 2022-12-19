Kılıçdaroğlu'nun Dünya Kupası mesajında Türkiye vurgusu: Ülkemizi toparladığımızda futbolumuz da bu ataletten kurtulacak - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun Dünya Kupası mesajında Türkiye vurgusu: Ülkemizi toparladığımızda futbolumuz da bu ataletten kurtulacak

19.12.2022 11:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'i sosyal medya hesabından tebrik ederken mesajındaki Türkiye detayı dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, "2022 FIFA Dünya Kupası'nı büyük bir mücadele ile kazanan Arjantin Milli Takımı'nı, muazzam kariyerini Dünya Kupası ile taçlandıran Messi'yi ve tüm Arjantin halkını yürekten kutluyorum. Ülkemizi toparladığımızda, futbolumuz da bu ataletten kurtulacak. O günleri görmeye az kaldı" ifadesini kullandı.

Dünya Kupası Finali'nde Mbappe'nin golleri Fransa'yı kurtaramadı. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmadığı maçta şampiyon penaltılarla belirlendi. Arjantin 7-5'le 3. kez 'dünyanın en büyüğü' oldu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Arjantin'in 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi. Twitter hesabından bir tebrik paylaşımı yapan Kılıçdaroğlu, attığı tweet'te dikkat çeken de bir mesaj verdi.

"O GÜNLERİ GÖRMEYE AZ KALDI"

CHP lideri paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "2022 FIFA Dünya Kupası'nı büyük bir mücadele ile kazanan Arjantin Milli Takımı'nı, muazzam kariyerini Dünya Kupası ile taçlandıran Messi'yi ve tüm Arjantin halkını yürekten kutluyorum. Ülkemizi toparladığımızda, futbolumuz da bu ataletten kurtulacak. O günleri görmeye az kaldı."

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Dünya Kupası mesajı: Ülkemizi toparladığımızda, futbolumuz da bu ataletten kurtulacak
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Kemal Kılıçdaroğlu, Arjantin, Politika, Güncel, Son Dakika

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