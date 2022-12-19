Kılıçdaroğlu'nun Dünya Kupası mesajında Türkiye vurgusu: Ülkemizi toparladığımızda futbolumuz da bu ataletten kurtulacak

Dünyaca ünlü gazete İmamoğlu kararı sonrası yaşanacakları yazdı: Bunu Erdoğan da biliyor

Dünya Kupası Finali'nde Mbappe'nin golleri Fransa'yı kurtaramadı. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmadığı maçta şampiyon penaltılarla belirlendi. Arjantin 7-5'le 3. kez 'dünyanın en büyüğü' oldu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Arjantin'in 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi. Twitter hesabından bir tebrik paylaşımı yapan Kılıçdaroğlu, attığı tweet'te dikkat çeken de bir mesaj verdi.

"O GÜNLERİ GÖRMEYE AZ KALDI"

CHP lideri paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "2022 FIFA Dünya Kupası'nı büyük bir mücadele ile kazanan Arjantin Milli Takımı'nı, muazzam kariyerini Dünya Kupası ile taçlandıran Messi'yi ve tüm Arjantin halkını yürekten kutluyorum. Ülkemizi toparladığımızda, futbolumuz da bu ataletten kurtulacak. O günleri görmeye az kaldı."