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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kadınların sorun ve taleplerini dinledi - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kadınların sorun ve taleplerini dinledi

23.12.2021 16:22

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Her ailede huzur ve bereketi getireceğiz, evet hiç meraklanmayın, geliyor gelmekte olan." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Her ailede huzur ve bereketi getireceğiz, evet hiç meraklanmayın, geliyor gelmekte olan." dedi.

Kılıçdaroğlu, Kozan ilçesinde açılışını yaptıkları Adana Büyükşehir Belediyesi Sırelif Kreşi'nde kadınlarla bir araya geldi, onların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Hayatın bütün yükünü kadınların taşıdığını aktaran Kılıçdaroğlu, her evde bereket, huzur ve güzellik olmasını temenni etti. Kılıçdaroğlu, kadınların sıkıntıların bildiğini dile getirerek notlarını aldığını ve sorunların çözümü konusunda vatandaşa yardımcı olacaklarını anlattı.

Bal üreticisi kadınların laboratuvar ihtiyaçlarına ilişkin taleplerini de dinleyen Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ilçeye laboratuvar yapacağının sözünü verdi. Kılıçdaroğlu, bal üretimi konusunda Kozan'ın ne kadar önemli olduğunu bildiğini belirterek, şöyle konuştu:

" Türkiye'de çok önemli bir görev yapıyorsunuz, bal üretiyorsunuz, sofralarımızdaki balın büyük bir kısmını sizler üretiyorsunuz. Pek çok sorununuz var biliyorum. Mazottan tutun, gittiğiniz yerlerde konaklamadan tutun, oradaki ilişkilerden tutun pek çok sorununuz var. O sorunları çözmek mümkün ama önce sizin alın terinizi sahte bal üreterek çalanlarla mücadele etmemiz lazım. Bu mücadeleyi yapacağız. Eğer laboratuvar burada kurulursa ki Zeydan Başkan inşallah laboratuvarı kuracak. Siz oradan alacağınız vesikayla diyeceksiniz ki 'Bu bal gerçek, hakiki baldır, bu vesikası olan malı satın alın'. Bütün millet gelir sizin malınızı satın alır. Bundan emin olun."

İktidara geldiklerinde yapacaklarını anlatan Kılıçdaroğlu, "Kadınların desteğiyle Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda aile destekleri sigortasını getireceğiz, bu coğrafyada hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, her evin gelir güvencesi olacak." dedi.

Kılıçdaroğlu, kadınlardan umutsuz olmamalarını talep ederek, önlerine sandık geldiğinde, alın terinden ve kadınlardan yana, kadın hakları için oy kullanmalarını istedi.

Belediye başkanlarına da seslenen Kılıçdaroğlu, "Bulunduğunuz yerde, beldede bir çocuk yatağa aç giriyorsa, o annenin, o babanın ızdırabını siz de duyacaksınız ve dolayısıyla bulunduğunuz beldede, bölgede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Allah'ın izniyle bunu Türkiye genelinde yapacağız. Her ailede huzur ve bereketi getireceğiz, evet hiç meraklanmayın, geliyor gelmekte olan." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kadınların sorun ve taleplerini dinledi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kadınların sorun ve taleplerini dinledi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kadınların sorun ve taleplerini dinledi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kadınların sorun ve taleplerini dinledi

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Zeydan Karalar, Kozan, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kadınların sorun ve taleplerini dinledi - Son Dakika


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