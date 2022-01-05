CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Eğer soruşturma açılacaksa Adalet Bakanlığı hakkında soruşturma açılmalı" - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütleri ile ilişkisi olan kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesine alındığı iddialarıyla ilgili, "Belediyeye eleman alınırken savcılıktan sicil kağıdı alıyorsunuz. Veren kim? Savcılık. Eğer soruşturma açılacaksa Adalet Bakanlığı hakkında soruşturma açılmalı. Terörist olan birine siz nasıl iyi hal kağıdı veriyorsunuz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensupları ile bir araya gelerek soruları cevapladı. 2022 yılında seçim mitinglerinden daha çok buluşmalarla helalleşme sürecinin başlayacağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldikleri zaman atamaları liyakat esaslı yapacaklarına dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesine terörist çalışan alındığı iddialarına da cevap veren Kılıçdaroğlu, o kişilerin işe girerken savcılıktan temiz kağıdı aldığını ve eğer suçlu birisi varsa bunun 'temiz' kağıdı veren Adalet Bakanlığı olduğunu söyledi.

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş tarihi henüz belli değil"

İktidar olmak için hazırlandıkları gibi iktidar olduklarında atacakları adımları da şimdiden planladıklarını ve her şeyin şu an net olarak belli olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Neyi, nasıl yapacağımızı, hangi zaman diliminde yapacağımızı kararlaştıracağız. Önümüzdeki süreçte belki şu konuda netleşmemiz gerekiyor; Güçlendirilişmiş Parlamenter Sisteme hangi zaman diliminde geçeceğiz? Tabi biz bugünden, şu zaman diliminde tek başımıza diyemiyoruz. Onun için ittifakın bir araya gelip karar alması lazım" diye konuştu.

"Arkadaşlara 'taşkınlık yapmayacaksınız, sokaklara çıkmayacaksınız, büyük bir sabırla sandığı bekleyeceksiniz' dedim"

Herhangi bir sokağa çıkma çağrısında bulunmadığını, tam aksine seçmenlere sandığı beklemeleri gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Hiçbir zaman sokağa çıkma çağrısında bulunmadım, tam aksine arkadaşlara 'taşkınlık yapmayacaksınız, sokaklara çıkmayacaksınız, büyük bir sabırla sandığı bekleyeceksiniz' dedim. Beyefendi hayal aleminde yaşadığı için 'biz sokaklara çıkın' talimatı vermişiz. Bunun basın danışmanları yok mu? Bizim neler konuştuğumuzu kendisinin önüne koymuyorlar mı? Beni dinlemesini pek beklemiyorum. Çünkü beni dinlediği zaman koltuğunda rahat oturamaz. Eleştiriyi hazmedemiyor. Tam tersine 'sandık geldiği zaman gideceksiniz oyunuzu kullanacaksınız. Otoriter yönetimi demokratik yollarla değiştireceksiniz' dedik. Ben bunu her yerde söylüyorum. Beyefendi bizim sokağa çıkmamızı istiyor anladığım kadarıyla ama çıkmayacağız" ifadelerini kullandı.

"Eğer soruşturma açılacaksa Adalet Bakanlığı hakkında soruşturma açılmalı"

İstanbul Büyükşehir Belediyesine, terör örgütleri ile ilişkisi olan kişilerin işe alındığı iddialarını değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediyeye eleman alınırken savcılıktan sicil kağıdı alıyorsunuz. Veren kim? Savcılık. Eğer soruşturma açılacaksa Adalet Bakanlığı hakkında soruşturma açılmalı. Terörist olan birine siz nasıl iyi hal kağıdı veriyorsunuz. Bunu yapmıyorlar, doğrudan doğruya Ekrem Bey'i suçluyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın bir çağrısı olursa aday olabileceğini, ancak asıl konuşulması gereken konunun, adayın kim olacağı değil nasıl niteliklere sahip olması gerektiği olduğunu söyledi.

"Hakkında kesin sonuç bulunmayanlar göreve tekrar başlayacak"

Helalleşme kapsamında FETÖ şüphelilerinin olup olmayacağı konusunda sorulan soruya cevap veren Kılıçdaroğlu, "Hakkında soruşturma açılmamış, soruşturma açılıp takipsizlik kararı verilmiş veya soruşturma açıldıktan sonra beraat etmiş kişileri göreve başlatmıyorlar. Biz bunları başlatacağız. Soruşturma açmışsın, bir sonuç çıkmamış neden bu kişinin elinden ekmeği alınıyor? Neden görevine son veriliyor. Bu devlete yakışmaz. Çünkü devlet, öç alan bir makam değil. Devlet adalet dağıtır, adaleti sağlayan bir mekanizmadır" açıklamasında bulundu. - ANKARA