CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vefatının 29. yılında 8. Cumhurbaşkanı Özal'ı andı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vefatının 29. yılında 8. Cumhurbaşkanı Özal'ı andı

17.04.2022 15:37
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vefatının 29. yılında 8. Cumhurbaşkanı Özal'ı andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefatının 29. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefatının 29. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Devleti yönetirken bürokrasiyi ve devletin geleneklerini ciddiye alan, kendi görüşünü dayatmadan en doğrusunu arayan örnek bir siyaset ve devlet insanıydı. 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı aramızdan ayrılışının yıl dönümünde, saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vefatının 29. yılında 8. Cumhurbaşkanı Özal'ı andı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vefatının 29. yılında 8. Cumhurbaşkanı Özal'ı andı - Son Dakika
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