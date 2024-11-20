CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Görüştü

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. MİT Başkanı Kalın ve heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve heyetine terör örgütlerinin faaliyetleri ve olası tehditlere ilişkin sunum yaptı. Saat 11.00'de başlayan görüşme saat 13.20'de sona erdi. Sunumun ardından Genel Başkan Özgür Özel'in ek bilgi talepleri, Kalın ve heyeti tarafından yanıtlandı. Görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi.