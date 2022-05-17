Cumhuriyet Halk Partisi'nde sürpriz bir evlilik kararı alındı. İddiaya göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu(49) ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Avukat Tuba Torun(35) hayatını birleştiriyor.
Yine iddialara göre Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun, 11 Haziran'da Kadıköy'de dünyaevine girecek. Çift geçtiğimiz günlerde de bir alışveriş merkezinde görüntüledi. Bu alışverişin evlilik alışverişi olduğu ileri sürüldü.
Tüm bu iddialara ilişkin Aykut Erdoğdu veya Tuba Torun cephesinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Son Dakika › Politika › CHP'li Aykut Erdoğdu ile CHP'li Tuba Torun'un evlenme kararı aldığı iddia edildi - Son Dakika