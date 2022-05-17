CHP'li Aykut Erdoğdu ile CHP'li Tuba Torun'un evlenme kararı aldığı iddia edildi - Son Dakika
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CHP'li Aykut Erdoğdu ile CHP'li Tuba Torun'un evlenme kararı aldığı iddia edildi

17.05.2022 11:33

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Tuba Torun'un 11 Haziran'da Kadıköy'de evleneceği öne sürüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde sürpriz bir evlilik kararı alındı. İddiaya göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu(49) ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Avukat Tuba Torun(35) hayatını birleştiriyor.

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Yine iddialara göre Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun, 11 Haziran'da Kadıköy'de dünyaevine girecek. Çift geçtiğimiz günlerde de bir alışveriş merkezinde görüntüledi. Bu alışverişin evlilik alışverişi olduğu ileri sürüldü.

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HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK

Tüm bu iddialara ilişkin Aykut Erdoğdu veya Tuba Torun cephesinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Son Dakika Politika CHP'li Aykut Erdoğdu ile CHP'li Tuba Torun'un evlenme kararı aldığı iddia edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Aykut Erdoğdu ile CHP'li Tuba Torun'un evlenme kararı aldığı iddia edildi - Son Dakika
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