CHP'li belediye meclis üyeleri AK Partiye geçti - Son Dakika

CHP'li belediye meclis üyeleri AK Partiye geçti

KIRŞEHİR Kırşehir'in Kaman ilçesinde Cumhuriyet Halk Parti'li 2 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti.

Kaman Belediyesi CHP Meclis Üyeleri Bayram Kaman ve Timur Zorlu partilerinden istifa ederek, AK Parti'ye geçtiğini duyurdu. AK Parti Kaman İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen rozet takma törenine; Kaman İlçe Belediye Başkanı Necati Çolak, AK Parti Kaman İlçe Başkanı Kamil Avşaroğlu ve partililer katıldı.

Burada bir açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Kamil Avşaroğlu, "AK Parti Kaman Teşkilatı her geçen gün daha güçlenerek Kaman halkının hizmetkarı olmaya devam etmektedir. Partimize üye olan meclis üyelerine teşekkür ederim" dedi.