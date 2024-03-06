CHP'li Burcu Köksal: Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak - Son Dakika
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Politika

CHP'li Burcu Köksal: Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak

CHP Afyonkarahisar Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, seçildiği takdirde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapılarının DEM Parti hariç tüm siyasi partilere açık olacağını söyledi. Köksal'ın bu ifadesi büyük alkış topladı ve CHP ile DEM Parti arasında gizli ittifak iddialarını gündeme getirdi.

06.03.2024 17:32  Güncelleme: 17:39
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31 Mart Yerel Seçimleri yaklaştıkça siyasetin nabzı artarken söylemlerde dikkat çekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" dedi. Köksal'ın bu ifadesi dikkat çekti.

CHP'li Burcu Köksal: Seçildiğimde belediyenin kapıları, DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak

"BELEDİYENİN KAPILARI DEM PARTİ HARİÇ HERKESE AÇIK OLACAK"

Afyonkarahisar'da CHP Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı açılışa, CHP Afyonkarahisar Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın çıkışı damga vurdu. Açılış töreni öncesi vatandaşa seslenen Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediye'sinin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak. AKP'nin adayı bunu söyleyemez, onlar ancak yaygara koparıp kapalı kapılar ardında pazarlık yaparlar" ifadelerini kullandı. Köksal'ın o sözleri büyük alkış topladı.

CHP'li Burcu Köksal: Seçildiğimde belediyenin kapıları, DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak

CHP ile DEM Parti arasında gizli ittifak yorumlarının yapıldığı seçim sürecinde başkan adayı Burcu Köksal'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı açılışta kullandığı ifadeler çok konuşulmaya başlandı.

2019 Yerel Seçimlerinde Afyonkarahisar'da seçim yarışını Cumhur İttifakı'nın Ak Partili adayı Mehmet Zeybek, Millet İttifakı'nın İYİ Partili adayı Mahmut Koçak'a karşı 4 bin 150 oy farkla kazanmıştı.

CHP\'li Burcu Köksal: Afyonkarahisar Belediyesi\'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak
Kaynak: ANKA

Afyonkarahisar Belediyesi, Burcu Köksal, Milletvekili, DEM Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Burcu Köksal: Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • huseyin ergun: İstanbulda ayrı Afyonda ayrı ağız. Noldu Afyon yemiyor mu? Orda demli gitmiyor mu? 40 33 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Yemez tabi istanbulda demlenip afyonda ağızlarından çıkanı duymuyolar çünkü 6 3

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SON DAKİKA: CHP'li Burcu Köksal: Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak - Son Dakika
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