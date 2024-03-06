CHP\'li Burcu Köksal: Afyonkarahisar Belediyesi\'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak

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31 Mart Yerel Seçimleri yaklaştıkça siyasetin nabzı artarken söylemlerde dikkat çekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" dedi. Köksal'ın bu ifadesi dikkat çekti.

"BELEDİYENİN KAPILARI DEM PARTİ HARİÇ HERKESE AÇIK OLACAK"

Afyonkarahisar'da CHP Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı açılışa, CHP Afyonkarahisar Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın çıkışı damga vurdu. Açılış töreni öncesi vatandaşa seslenen Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediye'sinin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak. AKP'nin adayı bunu söyleyemez, onlar ancak yaygara koparıp kapalı kapılar ardında pazarlık yaparlar" ifadelerini kullandı. Köksal'ın o sözleri büyük alkış topladı.

CHP ile DEM Parti arasında gizli ittifak yorumlarının yapıldığı seçim sürecinde başkan adayı Burcu Köksal'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı açılışta kullandığı ifadeler çok konuşulmaya başlandı.

2019 Yerel Seçimlerinde Afyonkarahisar'da seçim yarışını Cumhur İttifakı'nın Ak Partili adayı Mehmet Zeybek, Millet İttifakı'nın İYİ Partili adayı Mahmut Koçak'a karşı 4 bin 150 oy farkla kazanmıştı.