CHP'den Beşikdüzü Belediye Başkanlığına seçilen Burhan Cahit Erdem mazbatasını aldı - Son Dakika
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Politika

CHP'den Beşikdüzü Belediye Başkanlığına seçilen Burhan Cahit Erdem mazbatasını aldı

CHP\'den Beşikdüzü Belediye Başkanlığına seçilen Burhan Cahit Erdem mazbatasını aldı

CHP'nin adayı Burhan Cahit Erdem, Beşikdüzü Belediye Başkanlığına seçildi ve mazbatasını aldı. Erdem, Beşikdüzü Belediyesi'nde düzenlenen törende görevi devraldı. Törene CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP İl Başkanı Mustafa Bak ve CHP İlçe Başkanı Ahmet Kıran da katıldı.

06.04.2024 14:41
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CHP'den Beşikdüzü Belediye Başkanlığına seçilen Burhan Cahit Erdem, mazbatasını aldı.

Vakfıkebir Adliyesi'nde mazbatasını alan Erdem, beraberindeki heyetle birlikte daha sonra Beşikdüzü Belediyesi'ne geldi.

Erdem, görevi Beşikdüzü Belediye Meclisi Üyesi Ahmet Karadeniz'den devraldı.

Törene, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP İl Başkanı Mustafa Bak, CHP İlçe Başkanı Ahmet Kıran ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP'den Beşikdüzü Belediye Başkanlığına seçilen Burhan Cahit Erdem mazbatasını aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'den Beşikdüzü Belediye Başkanlığına seçilen Burhan Cahit Erdem mazbatasını aldı - Son Dakika
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