CHP'den Beşikdüzü Belediye Başkanlığına seçilen Burhan Cahit Erdem, mazbatasını aldı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, AA'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Aslan, mesajında AA'nın İstiklal Savaşı'nın başladığı günlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu ve dünyanın dört bir yanına yayılan haber ağı ve ilkeli haber anlayışıyla basın camiasının saygın kuruluşlarından biri olduğunu vurguladı. Vali Aslan, Anadolu Ajansı çalışanlarına başarılar diledi.