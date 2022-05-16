CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Arapça çağrıda bulundu: Milletimizden çalınanlarla yapılan hiçbir şey size satılamaz - Son Dakika

Tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından birine dönüşecek olan millet bahçesi için Atatürk Havalimanı'nda çalışmalar başlatıldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'nın yıkılıp yerine millet bahçesi yapılacak olmasını sert sözlerle eleştirdi.

"NEDEN ALELACALE GİRİŞTİLER?"

"En değerli varlıklarımızdan birini dozerlerle yok ediyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, "Peki bu işe neden alelacele giriştiler?" sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu, açıklamasının devamında "Büyük değişim öncesinde, 5'li çetelerin halktan götürdüğü paranın önemli kısmının yeni havalimanına bağlanmış olması mı bu acelenin nedeni? Bu parayı acilen oradan kurtarıp, seçim öncesi dışarıya mı taşımaktır asıl amaç? Yani hedef yeni havalimanını hızlıca elden çıkarmak mıdır?" ifadelerine yer verdi.

"MİLLİ SERVET YOK EDİLMEYE Mİ GİRİŞİLDİ?"

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada asıl korku nedir? İşlenen günahların bedeli olarak, üçüncü havalimanının kamulaştırılma korkusu mu? Yeni havalimanını hızlıca satabilmek için, Atatürk Havalimanı'nın varlığı olası yatırımcıya risk teşkil edeceğinden, bu milli servet hızlıca yok edilmeye mi girişildi?

"BURADA RAHAT EDEBİLECKLERİNİ Mİ SANIYORLAR?"

Peki bunların Katarlı veya S. Arabistanlı suç ortaklarına biz nefes aldıracak mıyız? Onlar burada rahat edebileceklerini mi zannediyorlar? Yok edilen Atatürk Havalimanı'nın değerini de çetelerden, onların siyasal ayağından ve yabancı suç ortaklarından alacağımızı bilmiyorlar mı?"

ARAPÇA VE TÜRKÇE PAYLAŞIM YAPTI

"Yatırımcı dostlarınıza da anlayacakları dilden anlatayım" diyen Kılıçdaroğlu, hem Türkçe hem Arapça mesaj verdi. Ana muhalefet lideri, Arapça ve Türkçe yayınladığı mesajda "Milletimizden çalınanlarla yapılan hiçbir şey size satılamaz. Beytülmal ile ilgili işlenen suçlarda siz dahil kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Gelecekseniz, bunu bilerek gelin." ifadelerini kullandı.