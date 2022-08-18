CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Hakimsen karar ver kardeşim" - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Hakimsen karar ver kardeşim"

18.08.2022 00:58
CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Hakimsen karar ver kardeşim"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın davasıyla ilgili, "Hakimsen karar ver kardeşim. Sen hakimliğini bil. Vicdani kanaatine göre kararını ver ve biz bu olayı kapatalım. Yazıktır, günahtır, milli irade gasp edilemez.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın davasıyla ilgili, "Hakimsen karar ver kardeşim. Sen hakimliğini bil. Vicdani kanaatine göre kararını ver ve biz bu olayı kapatalım. Yazıktır, günahtır, milli irade gasp edilemez. Kim milli iradeyi gasp ederse karşısında bu milleti bulur" dedi.

Kılıçdaroğlu, Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Grup Toplantısına katıldı. Toplantının açılış konuşmasını, İçişleri Bakanlığı tarafından yolsuzluk soruşturması çerçevesinde Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın yaptı. Salman tarafından "14'üncü cumhurbaşkanımız" denilerek hitap edilen Kılıçdaroğlu, ardından partililere seslendi. Yalova'da süs bitkileri üreticileriyle ilk kez bir araya geldiğini ve toplantıdan sonra da esnaflarla buluşacağını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Evet, büyük bir ülkeyiz. Türkiye güzel bir ülkedir. Türkiye'de hep birlikte huzur içinde yaşayabiliriz. Bir ahdim var, bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. Bir ahdim var, hiç kimse inancı dolayısıyla ötekileştirilmesin. Bir ahdim var, hiçbir kimse yaşam tarzı nedeniyle ötekileştirilmesin. Bir hedefim var, herkesin bir işi, aşı olsun. Bir amacım var, kadın-erkek eşitliği olsun. Bir hedefim, bir amacım, bir ahdim var, bu ülkede hepimiz, cennet gibi vatanda huzur içinde yaşayalım. Bir ahdim var, her evde huzur, her evde bereket olsun. Sizin yaşadığınız sorunları biliyorum, sizin yaşadığınız sorunların kaynağını da biliyorum."

"Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz"

Hak, hukuk ve adaletten yana olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, 6 liderin oluşturduğu ittifakın güzel bir ittifak olduğunu söyledi. Vatandaşların görüşü ne olursa olsun o masada kendisini temsil eden birini gördüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bir araya geldik, bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Bir araya geldik, bu ülkeye kardeşliği getireceğiz" dedi. Aile destekleri sigortasını getireceklerini anlatan Kılıçdaroğlu, yoksulluğu bitireceklerini kaydetti.

"Bu 100 yıl devam mı edecek?"

İçişleri Bakanlığı tarafından Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın görevine iade edilmesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Göreve neden iade etmiyorsunuz? 'Demokrasi demokrasi' diyorlar değil mi? Demokrasinin D'sinden anlamıyorlar. Demokrasinin ne olduğunu dahi bilmiyorlar. Başkan, senin görevden alındığın bu süre senin gururla anlatacağın bir şey olacak. Bakan Bey ziyarete geldiği zaman dedim ki, 'Varsa bir suçu, rüşvet aldıysa, şunu bunu yapmışsa zaten sana ihtiyaç kalmaz, zaten onu partiden atarız' ama öyle bir şey yok. Bütün Yalovalılara hizmet veriyor bu insan. Siz onu ne gerekçeyle görevden alıyorsunuz? Yargıç, yani hakim davayı sürekli erteliyorsun. Kardeşim otur kararını ver. Hakimsin sen. Hakim neye göre karar verir, hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verir. Malını, mülkünü araştırdınız, 7 göbeğini araştırdınız, herhangi bir şey yok. Suç duyurusunda bulunan kendisi. 'Efendim bilirkişi raporu geldi, suçsuzdur' diyor. E bir daha gelsin. Bu 100 yıl devam mı edecek? Hakimsen karar ver kardeşim. Sen hakimliğini bil. Vicdani kanaatine göre kararını ver ve biz bu olayı kapatalım. Yazıktır, günahtır, milli irade gasp edilemez. Kim milli iradeyi gasp ederse karşısında bu milleti bulur." - YALOVA

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Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Vefa Salman, Yalova, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu: 'Hakimsen karar ver kardeşim' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Hakimsen karar ver kardeşim" - Son Dakika
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