CHP Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, fındık fiyatının en geç 20 Temmuz'da açıklanmasını talep etti - Son Dakika
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Politika

CHP Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, fındık fiyatının en geç 20 Temmuz'da açıklanmasını talep etti

TBMM Katip Üyesi ve CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, fındık fiyatının geciktirilmeden ve hasat sezonu başlamadan en geç 20 Temmuz'da açıklanmasını talep etti. Gezmiş, fındık üreticisinin emeğinin yok sayılmaması gerektiğini vurgulayarak, dünyanın en kaliteli fındığının üretildiği bölgede maliyetlerin karşılanamamasının üreticileri sıkıntıya soktuğunu ifade etti. Ayrıca, fındık bahçelerinin acilen yenilenmesi ve devlet desteğiyle yapılması gerektiğini belirtti.

04.07.2024 17:13
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TBMM Katip Üyesi ve CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, fındık fiyatının geciktirilmeden ve hasat sezonu başlamadan en geç 20 Temmuz'da açıklanmasını talep etti.

Gezmiş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, uzun bir emek sürecinin ardından fındık üreticisinin ağustos ayında hasadını toplamak üzere kolları sıvayacağını söyledi.

Dünyada fındık üretiminin yüzde 70'ini karşılayarak 2 milyar doların üzerinde girdi sağlayan fındık üreticisinin hakkının gasbedilmesine, emeğinin yok sayılmasına izin vermeyeceklerini belirten Gezmiş, "Doğu Karadeniz halkının ana geçim kaynağı olan fındık bizim baş tacımız ve yaşam biçimimizdir." dedi.

Fındık fiyatının geciktirilmeden ve hasat sezonu başlamadan en geç 20 Temmuz'da açıklanmasını isteyen Gezmiş, dünyanın en kaliteli fındığının üretilmesine rağmen maliyetlerin karşılanamaması sebebiyle üreticinin sıkıntı yaşadığını dile getirerek, "Bölgemizdeki fındık arazisi dik ve engebelidir, üreticilerimiz zor koşullarda çalışmaktadır. Bahçelerin bakımı zor olduğu gibi gübre, ilaç, budama gibi maliyetler ile toplatılması masraf gerektiren işlerdir. Dolayısıyla yoğun ve zorlu bir üretim sürecinin yanı sıra her geçen gün artan girdi maliyetlerinin altında ezilen üretici çaresiz kalmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Bölgede bazı dikim alanlarının ekonomik ömrünü doldurmak üzere olduğunu ifade eden Gezmiş, fındık bahçelerinin acilen yenilenmesini, bunun da devlet desteğiyle yapılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, fındık fiyatının en geç 20 Temmuz'da açıklanmasını talep etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, fındık fiyatının en geç 20 Temmuz'da açıklanmasını talep etti - Son Dakika
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