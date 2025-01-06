CHP MYK Toplandı

Politika

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı saat 11.50'de başladı.

Alınan bilgiye göre, yılın ilk MYK'sinde, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından bölgede yaşanan son gelişmeler, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borçları, belediyelere yapılan görevlendirmeler, ekonomi, iç politika, parti içi disiplin dosyaları, partinin üye sayısı artış oranı ile etkinlik takvimi görüşülecek.

Öte yandan toplantıda, DEM Parti heyetinin İmralı Adası'na gerçekleştirdiği ziyaret, ardından TBMM'de milletvekili bulunan partilerle görüşmeleri ve sürece ilişkin CHP'nin izleyeceği yol haritasının da ele alınması bekleniyor.