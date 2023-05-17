CHP'nin 2.Tur seçim stratejisi belli oldu! Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi terörle ilişkilendiren algıyı tersine çevirmeyi planlıyor

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.50 oyuna karşılık, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.89 oy aldı. Milletvekilliği seçimlerinde ise Cumhur İttifakı yüzde 49,46 oyla 267 vekil çıkarırken, Millet İttifakı yüzde 35.02 oyla 169 vekil çıkardı.

MİLLET İTTİFAKI 2. TUR İÇİN KOLLARI SIVADI

İlk turda hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi ile birlikte Türkiye'nin 28 Mayıs'ta 2. tur için sandığa gideceği kesinleşti. Bu durumda her iki ittifak da 2. tur stratejileri için yeniden kolları sıvadı. Aradaki yüzde 4,61'lık oy oranına kapatmak için harekete geçen CHP cephesinde ise çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

POLİTİKA "GÜVENLİK" MESELELERİ ÜZERİNE KURULACAK

Kulislere düşen son bilgilere göre Millet İttifakı yeni strateji üzerinde çalışıyor. Buna göre, 28 Mayıs için politikanın "güvenlik" meseleleri üzerinden oluşturulacağını öğrenilirken, 9 aydır sürdürülen ve etkisiz bulunan "Sana Söz Baharlar Gelecek" kampanyası da rafa kalkacak. Bunun yerine daha agresif bir dil benimsenecek.

PARTİYİ TERÖRLE İLİŞKİLENDİREN ALGI TERSİNE ÇEVRİLECEK

İsmail Saymaz'ın köşe yazısında aktardığı kulis bilgilerine göre Kılıçdaroğlu, partisini terörle ilişkilendiren algıyı tersine çevirmeyi planlanıyor. Geliştirilen stratejiye göre terör ve güvenlik politikalarıyla ilgili karşı duruş gösterilecek. "PKK ile FETÖ ile asıl siz iç içesiniz" diye çıkış yapılacak. "Bir tek çakıl taşımızı kimseye kaptırmayacağız" vurgusu öne çıkarılacak. Suriyeliler ve kaçak göçmenler meselesinin altı çizilecek.

HÜDA PAR - AK PARTİ İLİŞKİSİNDEN VURULACAK

Öte yandan 2. tur stratejinde AK Parti ve Hüda Par arasındaki ilişki vurgulanacak. HÜDA-PAR ve Hizbullah ilişkisine dikkat çekilerek, "Hizbullah'ı meclise soktunuz" denilecek. Hüda Par'ın "Türküm" demediğine de vurgu yapılacak.

SİNAN OĞAN VE ÜMİT ÖZDAĞ İLE BİR ARAYA GELİNECEK

Ayrıca 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 5 oy olan Sinan Oğan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya gelinecek. Kılıçdaroğlu'nun bugün veya yarın Oğan'ı arayabileceği ifade edilirken, Muharrem İnce ile temas kurulması beklenmiyor.