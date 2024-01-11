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CHP Söke İlçe Başkanı ve Yönetiminden İstifa - Son Dakika
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CHP Söke İlçe Başkanı ve Yönetiminden İstifa

CHP Söke İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ın aday gösterileceğinin bildirilmesine tepki olarak görevinden istifa ettiğini açıkladı. Özcan, istifa kararıyla birlikte ilçe yönetim kurulu, gençlik kolları ve kadın kollarından 38 kişinin de görevlerinden ayrıldığını belirtti. Saygınlıklarını korumak için bu kararı aldıklarını vurgulayan Özcan, Arıkan'a sert ifadelerle tepki gösterdi.

CHP Söke İlçe Başkanı ve Yönetiminden İstifa
11.01.2024 - 22:19,  Güncelleme: 22:20
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CHP Söke İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ın aday gösterileceğinin bildirilmesine tepki olarak görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Ali Kemal Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, kendisiyle birlikte ilçe yönetim kurulu, gençlik kolları ve kadın kollarından 38 kişinin görevlerinden ayrıldığını belirtti.

Saygınlıklarını korumak için istifa kararı aldıklarını kaydeden Özcan, sert ifadelerle Arıkan'a tepki gösterdi.

Kaynak: AA
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