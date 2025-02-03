CHP Sözcüsü Yücel: Derhal Seçim İstiyoruz

Politika

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Cumhurbaşkanı adayımızın belirlenmesiyle ilgili sürecin işletilmesi, yöntemin belirlenmesi elbette eleştirilebilir. Biz eleştirilere saygı duyarız. Ancak, Cumhuriyet Halk Partisi erken seçim değil, derhal seçim diyen bir partidir" dedi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı'nda gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Yücel, Bolu Grand Otel yangınında 36 çocuğun hayatını kaybettiğini anımsatarak, "Bu acının yaşandığı gün 'En geç 10 gün içerisinde sorumluların kim olduğu belli olacak' diyen İçişleri Bakanı'na bugün 14. gün olduğunu hatırlatıyoruz. Sorumlular hala belli değil. Okullarda 36 sıra boş" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 2'nci yıldönümünde depremzedelerin hala sorunlar yaşadığını belirten Yücel, "AKP iktidarı, tedbirsizlik ve ihmallerle, Türk halkına büyük acılar yaşatan, bununla da kalmayıp açlığa mahküm ettiği milyonları yaşarken öldüren bir iktidar olarak tarihe geçmiştir. Ancak buradan ifade ediyoruz; ilk sandıkta bu halk düşmanı iktidarı tarihin tozlu raflarına kaldıracağız" diye konuştu.

'TÜRKİYE, İMAMOĞLU'NU YALNIZ BIRAKMADI'

AK Parti'nin 2025-2029 Yargı Reformu Stratejisi'ni eleştiren Yücel, "AKP İktidarına sesleniyorum; sizin bu belgeyi açıkladığınız sadece ocak ayı içerisinde Beşiktaş Belediye Başkanımız ve Zafer Partisi Genel Başkanı tutuklandı. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı, Program Koordinatörü Kürşad Oğuz, gazeteci Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker 24 saat gözaltında tutuldu, kaçarlar diye adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Sanatçı Menajeri Ayşe Barım, tam 12 yıl sonra gezi olaylarının organizatörü olduğu iddiasıyla tutuklandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, AKP'nin yaptığı hukuksuzlukları belgeleriyle, bir basın toplantısında kamuoyu önünde açıkladı diye hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul İttifakı'nın oyları ile seçilen Sayın İmamoğlu'nun yani 16 milyon İstanbullunun uğradığı haksızlığın karşısında Türkiye, Sayın İmamoğlu'nu ve İstanbulluları yalnız bırakmadı" dedi.

'CHP'NİN ŞEREF SÖZÜDÜR'

Yücel, Kara Harp Okulu Komutanlığı Mezuniyet Töreni'ndeki kılıçlı yemin sonrası 'Silahlı Kuvvetler'den ayırma' cezası verilen teğmenlerle ilgili, "Bu yargılama bir disiplinsizlik, bir emre itaatsizlik yargılaması değildir. Bu yargılama Mustafa Kemal'in askerlerinin yargılanmasıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli üniformalarıyla, dik bir duruşla savunmaya giden teğmenlerimize sesleniyoruz; sizinle gurur duyuyoruz. ve 85 milyonun vicdanında mahküm olan sizler değil, size bu haksızlığı ve hukuksuzluğu yapan Cumhuriyet düşmanlarıdır. Harbiye brövenize vedanız, geçici bir süre içindir. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin size şeref sözüdür. Mustafa Kemal'in askerleriyiz" dedi.

'ELEŞTİRİLERE SAYGI DUYARIZ'

Basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yücel, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayının açıklanmasına yönelik eleştirilerinin sorulmasına üzerine, "Cumhurbaşkanı adayımızın belirlenmesiyle ilgili sürecin işletilmesi, yöntemin belirlenmesi elbette eleştirilebilir. Biz eleştirilere saygı duyarız. Ancak, Cumhuriyet Halk Partisi erken seçim değil, derhal seçim diyen bir partidir. 2025 yılı içerisinde bu milletin önüne sandık gelecek diyen partidir. Dolayısıyla, 'Derhal seçim' diyen bir partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemesi kadar hem doğal hem gerekli bir durum olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkeye demokrasiyi getireceği iddiasında olan bir siyasi parti, cumhurbaşkanı adayını belli bir kişi tarafından değil, en geniş katılımla, en demokratik yöntemle, bütün üyelerine sorarak demokratik yöntemle belirlemesi çok doğru ve gereklidir. Bugün bu çalışmanın yapılması bir gerekliliktir" dedi.