CHP Torbalı İlçe Başkanı belli oldu - Son Dakika
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CHP Torbalı İlçe Başkanı belli oldu

28.02.2022 10:22
CHP Torbalı İlçe Başkanı belli oldu

CHP Torbalı İlçe Başkanlığında seçim heyecanı sona ererken, seçim sonucunda yeni başkan Övünç Demir oldu.

CHP Torbalı İlçe Başkanlığında seçim heyecanı sona ererken, seçim sonucunda yeni başkan Övünç Demir oldu.

CHP Torbalı İlçe Başkanlığında seçim heyecanı yaşandı. İlçe kongresinde başkanlık için 3 aday yarıştı. Kongrede 378 delegenin 373'ü oy kullandı. Seçim sonucunda Övünç Demir 152 oy alarak başkanlık koltuğuna oturdu. Seçimde Faruk Akpınar 122 oy alırken, Yıldız Sivrikaya ise 98'de kaldı, 2 oy geçersiz sayıldı. - İZMİR

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Cumhuriyet Halk Partisi, Hisarcık, Torbalı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Torbalı İlçe Başkanı belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Torbalı İlçe Başkanı belli oldu - Son Dakika
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