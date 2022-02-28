CHP Torbalı İlçe Başkanı belli oldu - Son Dakika

CHP Torbalı İlçe Başkanlığında seçim heyecanı sona ererken, seçim sonucunda yeni başkan Övünç Demir oldu.
CHP Torbalı İlçe Başkanlığında seçim heyecanı yaşandı. İlçe kongresinde başkanlık için 3 aday yarıştı. Kongrede 378 delegenin 373'ü oy kullandı. Seçim sonucunda Övünç Demir 152 oy alarak başkanlık koltuğuna oturdu. Seçimde Faruk Akpınar 122 oy alırken, Yıldız Sivrikaya ise 98'de kaldı, 2 oy geçersiz sayıldı. - İZMİR
Kaynak: İHA
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