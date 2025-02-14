CHP, Üyelerin Kararına Başvuracak - Son Dakika
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Politika

CHP, Üyelerin Kararına Başvuracak

Gökan Zeybek, cumhurbaşkanı adayı belirlemede parti üyelerinin görüşüne başvuracaklarını açıkladı.

14.02.2025 15:17
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sadece cumhurbaşkanı adayı belirlemede değil tüm seçimlerde parti üyelerinin kararına başvuracaklarını belirtti.

Zeybek, Edirne Belediyesince Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı'nda düzenlenen İl Belediye Başkanları Toplantısı'nda, hükümetin ekonomi ve tarım politikalarını eleştirdi.

Asgari ücretin yetersiz olduğunu savunan Zeybek, CHP iktidarında vatandaşlara daha iyi imkanlar sunulacağını ileri sürdü.

CHP Parti Meclisinin aldığı kararla 23 Mart'ta cumhurbaşkanı adayını parti üyelerine sorarak belirleyeceklerini anımsatan Zeybek, "Bu bizim açımızdan devrim niteliğindedir. Bundan böyle sadece cumhurbaşkanını değil her alanda ön seçimi ve her alanda üyeye başvurmanın çok daha ileri noktalara geldiği yeni dönemin içerisinden geçeceğiz. Cumhurbaşkanı adaylarımız olacak." dedi.

Zeybek, ön seçimle çıkaracakları cumhurbaşkanı adayının seçimi kazanacağını iddia etti.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da seçildiği ilk günden itibaren Edirne için durmadan çalıştıklarını söyledi. Edirne'nin bir tarım kenti olduğuna değinen Akın, çiftçilere destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve CHP'li belediye başkanlarının hukuksuzluklar yaşadığını ileri süren Akın, tüm belediye başkanlarının yanında olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından söz alan çiftçi Seçkin Sütcan ve Seher Tosun, belediyenin çiftçilere sağladığı desteklerden memnun olduklarını belirterek, Akın'a teşekkür etti.

Programa katılan üreticilere "Çiftçi Destek Kartı" hediye edildi.

Toplantıya, CHP'nin Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Antalya Milletvekili Cavit Arı, CHP Parti Meclisi Üyeleri Baran Bozoğlu, Ecevit Keleş, Baki Aydöner ile CHP'li belediye başkanları, partililer ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA

Gökan Zeybek, Politika, Ekonomi, edirne, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP, Üyelerin Kararına Başvuracak - Son Dakika

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