CHP Yalova İl Başkan Yardımcılığı'ndan istifa edip MHP'ye katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Yalova İl Başkan Yardımcılığı'ndan istifa edip MHP'ye katıldı

28.05.2022 15:47
CHP Yalova İl Başkan Yardımcılığı'ndan istifa edip MHP'ye katıldı

CHP Yalova İl Başkan Yardımcısı Mehmet Samet Balgız, partisinden istifa ederek MHP'ye katıldı.

CHP Yalova İl Başkan Yardımcısı Mehmet Samet Balgız, partisinden istifa ederek MHP'ye katıldı.

MHP İl Başkanı Namık Öz, partiye katılan Balgız'ın üyelik işlemlerini gerçekleştirdi. İl binasında açıklama yapan Balgız, istifa nedeninin CHP'nin kuruluş felsefesinden tamamen uzaklaşarak Atatürk'ün çizgisinden çıkması olarak niteledi.

Görev süresince yaşananları yakından gözlemlendiğini belirten Balgız, "Bugünden itibaren devletimizin bekasını her durumda savunan, Atatürk'ün yolundan ayrılmayan, önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben diyen vatan sevdalısı MHP Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin izinde olarak MHP teşkilatına katılmaktan büyük onur duymaktayım" dedi.

İl Başkanı Öz, parti üyeliğinin Balgız'a ve MHP'ye hayırlar getirmesini diledi. - YALOVA

CHP Yalova İl Başkan Yardımcılığı'ndan istifa edip MHP'ye katıldı
CHP Yalova İl Başkan Yardımcılığı'ndan istifa edip MHP'ye katıldı

YORUMLAR
500
CHP Yalova İl Başkan Yardımcısı partisinden istifa ederek MHP'ye katıldı CHP Yalova İl Başkan Yardımcısı partisinden istifa ederek MHP'ye katıldı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Yalova İl Başkan Yardımcılığı'ndan istifa edip MHP'ye katıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:09 TOGG'un sosyal medya hesabından yeni paylaşım: Kilit aşamalardan birini daha tamamladık
15:07 21 yıl önce kaybolmuştu! 47 yaşındaki Ayşe'ye ait kemikler, kuyuda bulundu
15:04 Azerbaycan'da yapılan TEKNOFEST fuarında konuşan Aliyev'in alandakileri coşturdu!
15:02 Oyuncu Ruby Barker, akıl hastanesinde tedavi gördüğünü sosyal medyadan açıkladı!
14:23 Rus ordusu, Ukrayna'daki Krasniy Liman şehrini kontrol altına aldı
14:20 7 bin yıllık tohum çiftçinin yüzünü güldürdü: Buğday sorunu kalmayacak
14:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van ziyaretlerine devam ediyor! Erdoğan'a seslendi: Bu memlekette 'Açlık yok' diyen gelsin görsün
14:13 Denizli'de sıcak hava asfalt eritti! Yerli halk tedirgin: Ağustos ayında ne olacak kim bilir?
14:10 Avrupa Karate Şampiyonası'nda büyük başarı! Milli sporcular Erman Eltemur ve kardeşi Eda Eltemur altın madalya kazandı
13:51 Camdaki Kız'ın Hayri'si oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kası şovu yaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 15:51:09. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Yalova İl Başkan Yardımcılığı'ndan istifa edip MHP'ye katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement