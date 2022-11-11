CHP'de Ömer uçak krizi: Türklere 'it soyu' dediği hakaret mesajları ortaya çıktı

"arapca türkiyenin acil şekilde ingilizcenin yerine geçirmesi gereken dildir."

"Türkçülük adı altında halkı din dil ve ırklara bölerek fitne tohumu eken hareketler terör örgütü olarak kabul edilmelidir."

"3 5 it soylu çapulcu gelmiş havliyorlar. Size bi kemik atayimda oyalanin azıcık. Bu ülkenin yüzde 32si arap irkindandir. İt soyundan gelenler hariç muhtemelen kendini türk zannedenlerin çoğu araptir."

Uçak'ın bazı paylaşımları şu şekilde:

Kemal Kılıçdaroğlu 'yla yan yana fotoğrafları bulunan Ömer Uçak'ın CHP liderine destek verdiği paylaşım da dikkat çekti. Uçak, "Asla yalnız yürümeyeceksiniz Yolunuz, yolumuzdur. Mücadelenizde yanınızdayız, arkanızdayız Sn. Genel Başkanım!

Ömer Uçak'ın tweetlerinde Türklere "it soyu", Atatürk'e "Saddam", Türk milletine "Size bi kemik atayım da oyalanın azıcık" dediği ortaya çıktı. Paylaşımların kamuoyuna yansımasının ardından CHP koridorlarında Ömer Uçak'tan duyulan rahatsızlığın dillendirilmeye başlandığı öğrenildi.

CHP'de "it soyu" krizi patlak verdi. Ana muhalefet partisine iki ay önce katılan Anadolu Arapları Derneği Başkanı Ömer Uçak'ın geçmişte yaptığı skandal Twitter paylaşımları CHP içinde tartışma çıkardı.

'En beğendiğiniz muhalefet lideri hangisi?' diye soruldu, 2 isim zirve için kıyasıya mücadele verdi