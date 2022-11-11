CHP'de "it soyu" krizi patlak verdi. Ana muhalefet partisine iki ay önce katılan Anadolu Arapları Derneği Başkanı Ömer Uçak'ın geçmişte yaptığı skandal Twitter paylaşımları CHP içinde tartışma çıkardı.
Ömer Uçak'ın tweetlerinde Türklere "it soyu", Atatürk'e "Saddam", Türk milletine "Size bi kemik atayım da oyalanın azıcık" dediği ortaya çıktı. Paylaşımların kamuoyuna yansımasının ardından CHP koridorlarında Ömer Uçak'tan duyulan rahatsızlığın dillendirilmeye başlandığı öğrenildi.
Kemal Kılıçdaroğlu'yla yan yana fotoğrafları bulunan Ömer Uçak'ın CHP liderine destek verdiği paylaşım da dikkat çekti. Uçak, "Asla yalnız yürümeyeceksiniz Yolunuz, yolumuzdur. Mücadelenizde yanınızdayız, arkanızdayız Sn. Genel Başkanım!
Uçak'ın bazı paylaşımları şu şekilde:
"3 5 it soylu çapulcu gelmiş havliyorlar. Size bi kemik atayimda oyalanin azıcık. Bu ülkenin yüzde 32si arap irkindandir. İt soyundan gelenler hariç muhtemelen kendini türk zannedenlerin çoğu araptir."
"Türkçülük adı altında halkı din dil ve ırklara bölerek fitne tohumu eken hareketler terör örgütü olarak kabul edilmelidir."
"arapca türkiyenin acil şekilde ingilizcenin yerine geçirmesi gereken dildir."
Son Dakika › Politika › CHP'de Ömer uçak krizi: Türklere 'it soyu' dediği hakaret mesajları ortaya çıktı - Son Dakika