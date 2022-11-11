CHP'de Ömer uçak krizi: Türklere "it soyu" dediği hakaret mesajları ortaya çıktı - Son Dakika
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CHP'de Ömer uçak krizi: Türklere "it soyu" dediği hakaret mesajları ortaya çıktı

11.11.2022 21:26

CHP'ye iki ay önce katılan Anadolu Arapları Derneği Başkanı Ömer Uçak'ın geçmişte yaptığı Twitter paylaşımları parti içinde krize neden oldu. Türklere, it soyu", Atatürk'e "Saddam" dediği ortaya çıkan Uçak'tan CHP'lilerin rahatsız olduğu öğrenildi.

CHP'de "it soyu" krizi patlak verdi. Ana muhalefet partisine iki ay önce katılan Anadolu Arapları Derneği Başkanı Ömer Uçak'ın geçmişte yaptığı skandal Twitter paylaşımları CHP içinde tartışma çıkardı.

TÜRKLERE "İT SOYU" DEMİŞ

Ömer Uçak'ın tweetlerinde Türklere "it soyu", Atatürk'e "Saddam", Türk milletine "Size bi kemik atayım da oyalanın azıcık" dediği ortaya çıktı. Paylaşımların kamuoyuna yansımasının ardından CHP koridorlarında Ömer Uçak'tan duyulan rahatsızlığın dillendirilmeye başlandığı öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU'YLA YAN YANA

Kemal Kılıçdaroğlu'yla yan yana fotoğrafları bulunan Ömer Uçak'ın CHP liderine destek verdiği paylaşım da dikkat çekti. Uçak, "Asla yalnız yürümeyeceksiniz Yolunuz, yolumuzdur. Mücadelenizde yanınızdayız, arkanızdayız Sn. Genel Başkanım!

CHP'de Ömer uçak krizi: Türklere 'it soyu' dediği hakaret mesajları ortaya çıktı

"SİZE BİR KEMİK ATAYIM DA OYALANANIN"

Uçak'ın bazı paylaşımları şu şekilde:

"3 5 it soylu çapulcu gelmiş havliyorlar. Size bi kemik atayimda oyalanin azıcık. Bu ülkenin yüzde 32si arap irkindandir. İt soyundan gelenler hariç muhtemelen kendini türk zannedenlerin çoğu araptir."

CHP'de Ömer uçak krizi: Türklere 'it soyu' dediği hakaret mesajları ortaya çıktı

"Türkçülük adı altında halkı din dil ve ırklara bölerek fitne tohumu eken hareketler terör örgütü olarak kabul edilmelidir."

CHP'de Ömer uçak krizi: Türklere 'it soyu' dediği hakaret mesajları ortaya çıktı

"arapca türkiyenin acil şekilde ingilizcenin yerine geçirmesi gereken dildir."

CHP'de Ömer uçak krizi: Türklere 'it soyu' dediği hakaret mesajları ortaya çıktı
CHP'de Ömer uçak krizi: Türklere 'it soyu' dediği hakaret mesajları ortaya çıktı
CHP'de Ömer uçak krizi: Türklere 'it soyu' dediği hakaret mesajları ortaya çıktı
CHP'de Ömer uçak krizi: Türklere 'it soyu' dediği hakaret mesajları ortaya çıktı
CHP'de Ömer uçak krizi: Türklere 'it soyu' dediği hakaret mesajları ortaya çıktı
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SON DAKİKA: CHP'de Ömer uçak krizi: Türklere "it soyu" dediği hakaret mesajları ortaya çıktı - Son Dakika
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