Çiğli'de Çöp Toplama Krizi

Politika

Çiğli Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Kaner, Çiğli'de çöplerin toplanması hizmetinin durma noktasına geldiğini belirtti.

Kaner, yaptığı yazılı açıklamada Çiğli Belediyesi'nin çalışanlarına maaşlarını eksik ödemesi ve işçilerin alacaklarını zamanında vermemesi nedeniyle kriz yaşandığını savundu.

Belediyenin mali yönetimindeki bu başarısızlığın Çiğli'de çöp toplama hizmetlerini durma noktasına getirdiğini ifade eden Kaner, şunları kaydetti:

"İşçiler, hak ettikleri maaşlarını ve alacaklarını alamadıkları için çöp toplamaya çıkmıyor. Bu durum, Çiğli'nin sokaklarında yığınla çöp birikmesine ve halkın ciddi bir mağduriyet yaşamasına sebep oluyor. Çiğli halkı çöp yığınlarıyla boğuşurken, belediye işçilerinin emeğini karşılıksız bırakıyor."