Çin Devlet Başkanı Xi Jinping: Çin ve ABD rakip değil, ortak olmalı

Politika

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, başkent Pekin'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Çin ve ABD rakip değil, ortak olmalı" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçtiğimiz yıl yaşanan yoğun gerilimin ardından iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla ziyaret ettiği Çin'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Blinken, temasları çerçevesinde Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Xi görüşmenin başında yaptığı konuşmada, "Bu yıl Çin ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin 45. yıl dönümü. Geçtiğimiz 45 yıl boyunca bu ilişki ilerledi. Çin ve ABD rakip değil, ortak olmalı. İki ülke birbirine zarar vermek yerine başarıya ulaşmada yardımcı olmalı, kıyasıya rekabete girmek yerine ortak zemin aramalı ve farklılıkları korumalı, bir şey söyleyince tam tersini yapmak yerine sözlerini eylemlerle onurlandırmalı. Karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve istekli iş birliğinin üç temel ilke olmasını önerdim. Şu anda yüzyılda görülmemiş bir dönüşüm derin bir şekilde ortaya çıkıyor. Uluslararası durum değişken ve çalkantılı. Çin ve ABD'nin diyaloğu güçlendirmesi, farklılıkları yönetmesi ve iş birliğini ilerletmesi hem iki halkın hem de uluslararası toplumun ortak arzusudur" ifadelerini kullandı.

"ABD'nin de Çin'in gelişimine olumlu bir gözle bakabileceğini umuyoruz"

Dünyanın Çin ve ABD'nin ortak kalkınmasına ve refahına uyum sağlayacak kadar büyük olduğunu daha önce birçok kez söylediğini vurgulayan Xi, "Çin, kendine güvenen, açık, müreffeh ve gelişen ABD'yi görmekten mutluluk duyuyor. ABD'nin de Çin'in gelişimine olumlu bir gözle bakabileceğini umuyoruz. Çin-ABD ilişkilerinin gerçek anlamda istikrar kazanması, gelişmesi ve ilerlemesi için bu tıpkı bir gömleğin ilk düğmesinin düzeltilmesi gerektiği gibi ele alınması gereken temel bir konudur" dedi.

Xi, "Başkan Biden ve ben geçtiğimiz yıl San Francisco'da buluştuğumuzda geleceğe yönelik San Francisco vizyonunu başlattık. Son birkaç ayda iki taraf ortak anlayışlarımızı takip etti, çeşitli alanlarda iletişimi sürdürdü ve bazı iyi ilerlemeler kaydetti. Ancak hala ele alınması gereken ve daha fazla çaba gerektiren sorunlar var. Bu seferki ziyaretiniz, birkaç hafta önce yaptığımız telefon görüşmesinde Başkan Biden ile kararlaştırılmıştı. Umarım verimli değerlendirirsiniz" şeklinde konuştu.

"Farklılıklarımızla sorumlu bir şekilde ilgilenmeye kararlıyız"

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise görüşmede, "Başkan Biden, iş birliği alanlarını derinleştirmenin yanı sıra aramızdaki farklılıkları sorumlu bir şekilde yönetmek amacıyla San Francisco'da belirlediğiniz önemli gündemi takip etmek için buraya gelmemi istedi. Bu iş birliği alanlarında özellikle de ordular arası iletişimin yeniden tesis edilmesi, narkotikle mücadele, yapay zekanın geleceği hakkında birlikte düşünme ve halklar arasındaki bağları güçlendirmek için çalışma konusunda ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Bu gündemi ilerletmek için aramızdaki iletişim hatlarını korumaya ve güçlendirmeye ve yine herhangi bir yanlış iletişimden, her türlü yanlış anlaşılmadan kaçınmak için farklılıklarımızla sorumlu bir şekilde ilgilenmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Blinken, "Dün Şanghay'da çok güzel bir gün geçirdim. (Çin Komünist Partisi) Parti Sekreteri Chen ile görüşmenin yanı sıra NYU Şanghay kampüsünde birlikte eğitim gören Çinli ve ABD'li öğrencileri ziyaret etme ve iş dünyamızla aramızdaki bağları derinleştirmenin yolları hakkında konuşma fırsatım oldu. Bugün Dışişleri Bakanı Wang Yi ile çok kapsamlı, samimi ve yapıcı görüşmelerde bulunduk. İlgilenmemiz gereken birçok ikili, bölgesel ve küresel konuyu ele aldık. Ayrıca narkotikle mücadele konusunda geliştirdiğimiz iş birliğini ele almak için Çin Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong'u görme fırsatım da oldu. Sizin ve Başkan Biden'ın hayati öneme sahip olduğu konusunda hemfikir olduğunuz bir konu. Tüm bu alanlarda yine ilişkiyi sorumlu bir şekilde yönetmeye kararlıyız" diye konuştu. - PEKİN