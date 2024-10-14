Çin, Tayvan'ı Kuşatan Tatbikatı Tamamladı - Son Dakika
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Politika

Çin, Tayvan'ı Kuşatan Tatbikatı Tamamladı

Çin, Tayvan\'ı Kuşatan Tatbikatı Tamamladı

Çin, Tayvan'a yönelik büyük askeri tatbikatın başarıyla sona erdiğini duyurdu. Tansiyon yükseliyor.

14.10.2024 17:01
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Çin, Tayvan'ı "kuşatan" askeri tatbikatın başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Tayvan ve Çin arasındaki tansiyon her geçen yükseliyor. Tayvan lideri Lai Ching-te'nin "Tayvan'ın egemenliğinin, ada halkına ait olduğunu" açıklayan konuşmasının ardından Çin'den Tayvan'a gözdağı geldi. Çin, Tayvan adasını saran geniş çaplı askeri tatbikatı ile gözdağı verirken, Tayvan yönetimi ada çevresinde 34 donanma gemisi ve 125 uçağın tespit edildiğini açıkladı.

Çin medyası tarafından yayınlanan haritalarda, Çin güçlerinin Tayvan adasını "kuşattığı" anlaşılırken akşam saatlerinde Çin tarafından yapılan açıklamada askeri tatbikatın başarılı bir şekilde tamamlandığı kaydedildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) tarafından yapılan açıklamada, tatbikatların ordunun tüm kanatlarını içerdiğini ve Tayvan'a kara, deniz ve havadan saldırmayı canlandırmak için organize edildiğini söyledi. PLA Sözcüsü Li Xi, Müşterek Kılıç-2024B adı verilen tatbikata katılan kara, hava ve deniz kuvvetleri birliklerin ortak operasyon kapasitesinin test edildiğini bildirdi.

Tayvan'dan kınama

Çin'in gözdağı verdiği tatbikat sırasında Tayvan'daki havalimanları ve limanların normal bir şekilde hizmet vermeye devam ettiği aktarıldı. Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin'in eylemleri kınanırken önceliklerinin, çatışmayı daha da tırmandırabilecek doğrudan çatışmalardan kaçınmak olduğu vurgulandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ise, askeri tatbikat doğrulanarak, Tayvan'ın bağımsızlığının bölge barışı ile "bağdaşmadığı " kaydedildi.

Lai'den egemenlik açıklaması

Çin'in bugüne kadar yapılan tatbikatlar arasında "en büyük" olarak" nitelendirdiği askeri tatbikat, Tayvan lideri Lai'nin göreve başlamasının ardından gerçekleştirdiği ilk "Ulusa Sesleniş" konuşmasından kısa bir süre sonra gerçekleştirildi. Çin'in gerilimi tırmandırmakla suçladığı Lai konuşmasında, Pekin yönetiminin Tayvan'ı temsil etmediğini savunmuş, Tayvan'ın egemenliğinin halkına ait olduğunu savunmuştu. - PEKİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çin, Tayvan'ı Kuşatan Tatbikatı Tamamladı - Son Dakika

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