Üye Girişi
Coğrafi işaret tescil belgesini güveç ustalarına takdim etti - Son Dakika

Coğrafi işaret tescil belgesini güveç ustalarına takdim etti

21.12.2021 12:04
Coğrafi işaret tescil belgesini güveç ustalarına takdim etti

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ın girişimleri sonucu Gediz Güveci, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesi ve mahreç işareti almaya hak kazandı.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ın girişimleri sonucu Gediz Güveci, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesi ve mahreç işareti almaya hak kazandı.

Güveciyle ünlü Gediz'in güveç ustalarının katkılarıyla alınan coğrafi işaret belgesini Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, başkanlık makamında düzenlenen törenle esnaflara Gediz Güveci Coğrafi İşaret Tescil Belgesini takdim etti.

Coğrafi İşaret Tescil Belgesi takdim törenine Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili ve Meclis Üyesi Sait Aydemir eşlik etti.

Kültür ve tarih kenti olan bölgenin en önemli termal ve kayak turizm merkezini içerisinde barından Gediz için önemli bir atılım olduğunu belirten Başkan Akçadurak; "Gediz Güvecimiz bölgemizin önemli değerlerinden bir tanesidir. Güveç ustalarımızın katkılarıyla böyle değerli bir ürünümüzü coğrafi işaret tescil belgesi mahreç işaretiyle taçlandırdık. İlçemizin meşhur tatlarını güvence altına alarak, ticari anlamda ilçemize katkı sağlanması amaçladık" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Coğrafi işaret tescil belgesini güveç ustalarına takdim etti
Coğrafi işaret tescil belgesini güveç ustalarına takdim etti
Coğrafi işaret tescil belgesini güveç ustalarına takdim etti

Muharrem Akçadurak, Kütahya, Patent, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Coğrafi işaret tescil belgesini güveç ustalarına takdim etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:05 Fenerbahçe'nin yeni hocası Kenan Koçak mı olacak? Hamit Altıntop'tan taraftara müjdeli haber
12:03 Kırmızı kart gören futbolcu, soluğu rakip takımın soyunma odasında aldı!
11:55 Kraliçelerin mektuplarında yazılanları nasıl gizlediği ortaya çıktı
11:48 Prof. Dr. Sipahi'den Omicron varyantı uyarısı: Türkiye'de de kapanmalar gündeme gelebilir
11:47 Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın
11:45 Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi de cinsiyet değiştirmiş!
11:40 Ev ev gezip hırsızlık yapıyorlardı, sonları meydan dayağı oldu!
11:40 Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu paylaştı
11:36 Doların ani düşüşüyle Yiğit Bulut kur spekülatörlerine seslendi: Türkiye Cumhuriyeti ile oynamaya kalkarsan kolunu keserler
11:34 Hindistan'da 250 köpeği öldüren maymunlar kafese kapatıldı
Fenerbahçe'nin yeni hocası Kenan Koçak mı olacak? Hamit Altıntop'tan taraftara müjdeli haber Fenerbahçe'nin yeni hocası Kenan Koçak mı olacak? Hamit Altıntop'tan taraftara müjdeli haber         
12:05
Kraliçelerin mektuplarında yazılanları nasıl gizlediği ortaya çıktı Kraliçelerin mektuplarında yazılanları nasıl gizlediği ortaya çıktı         
11:55
İntikam için 250 köpeği öldüren maymunlar kafese kapatıldı İntikam için 250 köpeği öldüren maymunlar kafese kapatıldı         
11:50
Simit çıkışıyla gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti Simit çıkışıyla gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti         
11:49
Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi de cinsiyet değiştirmiş! Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi de cinsiyet değiştirmiş!         
11:46
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 12:11:47. #1.11#
SON DAKİKA: Coğrafi işaret tescil belgesini güveç ustalarına takdim etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement