9 hükümlünün cezasının kaldırılmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, cezaların kaldırılmasıyla ilgili kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Erdoğan 9 kişiyi affetti.
Erdoğan'ın affettiği isimler Mehmet Tunç, Ali Kapu, Mustafa Şahbudak, Mahmut Altun, Serkan Şencan, Mustafa Eğmen, Süleyman Kızılkaya, Abdullah Şen ve Adem Kozu oldu.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 hükümlünün cezasını kaldırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?