Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyonkarahisar\'da seçim çalışmalarına devam ediyor

Politika

31 Mart yerel seçim çalışmaları çerçevesinde il ziyaretlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları çerçevesinde Afyonkarahisar'a geldi. Zafer Kent Meydanı'nda vatandaşlara seslenecek olan Erdoğan'ın gündeme ve seçime ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan miting alanında konuşmasına başlarken kendisine kabine üyeleri, milletvekilleri ve belediye başkan adayları da eşlik ediyor. - AFYONKARAHİSAR