Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyonkarahisar'da seçim çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyonkarahisar'da seçim çalışmalarına devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyonkarahisar\'da seçim çalışmalarına devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar'a ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, Zafer Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenecek ve seçimle ilgili önemli mesajlar verecek. Mitinge kabine üyeleri, milletvekilleri ve belediye başkan adayları da katılıyor.

21.02.2024 14:13  Güncelleme: 14:16
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31 Mart yerel seçim çalışmaları çerçevesinde il ziyaretlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları çerçevesinde Afyonkarahisar'a geldi. Zafer Kent Meydanı'nda vatandaşlara seslenecek olan Erdoğan'ın gündeme ve seçime ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan miting alanında konuşmasına başlarken kendisine kabine üyeleri, milletvekilleri ve belediye başkan adayları da eşlik ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyonkarahisar'da seçim çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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