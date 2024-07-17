Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn, Guatemala, Bosna Hersek ve Sırbistan büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn, Guatemala, Bosna Hersek ve Sırbistan büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Büyükelçisi Bassam Ahmed Marzooq, Guatemala Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, Bosna Hersek Büyükelçisi Mirsada Colakovic ve Sırbistan Büyükelçisi Aca Jovanovic'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul etti. Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.
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