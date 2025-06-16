Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz en başından beri İran'ın nükleer programı ile ilgili tartışmaların müzakere masasında yürütülmesi gerektiğini savunduk, bugün de aynı noktadayız." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz en başından beri İran'ın nükleer programı ile ilgili tartışmaların müzakere masasında yürütülmesi gerektiğini savunduk,... - Son Dakika
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