Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Komsic ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Bosna-Hersek ikili ilişkileri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Bosna-Hersek ikili ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve anayasal düzenini korumak için desteğinin süreceğini ifade etti. - İSTANBUL
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