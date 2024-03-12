Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerle iftar programına katılmak için AK Parti Genel Merkezi'ne geldi
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Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'ndeki sahte diploma ve yolsuzluk skandalıyla ilgili tutuklanan YÖDAK Başkanı Turgay Avcı ile eski yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakıldı. Mahkeme, Avcı ve Hasgüler'e yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir gün karakola imza verme şartı koydu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'da düzenlenen Halk Buluşması programında partililere hitap etti. İmamoğlu, kendi dönemlerinde yapılan iş ve hizmetlerin arttığını ve sosyal destekleri daha da arttıracaklarını belirtti. Ayrıca, evli çiftlere destek, Yenidoğan Destek Paketi ve okul beslenme paketi gibi projeleri hayata geçireceklerini söyledi. İmamoğlu, İstanbul İttifakı'nın büyük ve güçlü olduğunu vurgulayarak, birlikte daha güçlü bir hizmet dönemi başlatma çağrısı yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Bayraklı'daki halk buluşmasında konuşarak, AKP zihniyetinin yönettiği şehirlerde özgürlük olmadığını belirtti. Özel, İzmir'in CHP'liler sayesinde özgür bir kent olduğunu vurguladı. Ayrıca, İzmir'deki CHP listelerinin kadın adaylarla güçlendirildiğini ve genç adaylara da yer verildiğini söyledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu Ramazan'ın dünyadaki bütün masum milletlerin kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum.
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı ziyaretlerde, ittifakın beklenen başarıyı getirmediğini belirtti. Kavuncu, İstanbul'un kronikleşmiş problemlerini ulaşım, barınma, ekonomik sorunlar ve düzensiz göç olarak sıralayarak, bu konularda çözüm önerilerini detaylandırdıklarını ifade etti. Ayrıca, İstanbul'un deprem ve trafik sorunlarının finansman ve toplu taşıma eksikliği nedeniyle çözülemediğini vurguladı. Kavuncu, muhalefetin birlikte hareket etmesiyle bazı şeylerin değişebileceği düşüncesiyle yapılan ittifakın başarı getirmediğini gördüklerini ve milletin menfaatine uygun bir seçim politikası izlediklerini belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen bir etkinlikte Filistin meselesine değinerek, Hamas ile değil ancak Mahmut Abbas'la Ramallah'ta görüşeceğini belirtti. Özel, Filistin'e barış gelmesi ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması için mücadele edeceklerini söyledi. Ayrıca, temiz siyaset diliyle hareket edeceklerini ve kutuplaşma iklimini beslemeyeceklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart Yerel Seçimleri nedeniyle Şırnak ziyareti öncesi kent merkezinde hazırlıklar tamamlandı. Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, cumhurbaşkanını misafir etmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti. AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda yepyeni bir kent oluşturulduğunu söyledi.
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