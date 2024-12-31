Cumhurbaşkanı Erdoğan Darülaceze Şefkat Özel Bakımevi'ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze Şefkat Özel Bakımevi sakinlerini ziyaret etti
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Şefkat Özel Bakımevi sakinleriyle bir araya geldi.
Yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yanındaki heyetle birlikte Darülaceze Şefkat Özel Bakımevi'ne ziyarette bulundu. Erdoğan, bakımevinde kalan yaşlılarla sohbet etti.
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