Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'En Uzun Gece' Destanının İlk Temsiline Katıldı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'En Uzun Gece' Destanının İlk Temsiline Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \'En Uzun Gece\' Destanının İlk Temsiline Katıldı
15.07.2025 23:50
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 Temmuz zaferini ölümsüzleştirmek amacıyla gerçekleştirilen 'En Uzun Gece' destanının ilk temsiline katıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 Temmuz zaferini ölümsüzleştirmek amacıyla gerçekleştirilen 'En Uzun Gece' destanının ilk temsiline katıldı.

Cumhurbaşkanlığınca 15 Temmuz'u ölümsüzleştirmek amacıyla gerçekleştirilen 'En Uzun Gece' destanının ilk temsili, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Temsilde 15 Temmuz gecesinde yaşanan tarihi anlar canlandırıldı. Temsile, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç katıldı.

'En Uzun Gece', dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın FETÖ soruşturması sürecini ve bunu haber alıp yakalanacaklarını anlayan terör örgütü üyelerinin harekete geçmesi sonucunda, vatan ve bağımsızlık mücadelesini ele aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği duruş ile Ankara- İstanbul ekseninde, mücadelenin en çetin geçtiği Terörle Mücadele Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü fonunda sahneye taşındı.

Proje direktörlüğünü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin'in yaptığı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in danışmanlığında ve Prof. İbrahim Sarıtaş'ın koordinasyonunda gerçekleştirilen; yazar Gürkan Tanyaş tarafından kaleme alınan 'En Uzun Gece' destanının müzikleri Ali Otyam, Aytuğ Ülgen ve Selim Atakan'a ait. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Cemi'i Can Deliorman'ın orkestrayı yönettiği, Bora Severcan tarafından sahneye koyulan ve yapımcılığını Volkan Severcan'ın üstlendiği eserde; Kültür ve Turizm Bakanlığı toplulukları sanat yönetmenliği Ömer Faruk Belviranlı'ya, koreografi Özgür Adam İnanç ve Serbülent Biçer'e, dekor kostüm tasarımı Özgür Usta'ya, ışık tasarımı Kemal Yiğitcan'a ait.

500 KİŞİLİK KADRO İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Eserde başrolleri Umut Temizaş, Oktay Gürsoy, Ziya Kürküt, Kaan Kızıldere, Sefa Zengin, Burak Durmaz paylaşıyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Çukurova Devlet Senfoni Orkestraları ve Opera Bale Orkestrası sanatçılarından kurulu 72 kişilik karma orkestra, Devlet Sahne Sanatları Topluluğundan 145 kişi, Devlet Çoksesli Korosu'ndan 63 kişi, Maarif Korosu'ndan 35 kişi, Devlet Opera Balesi'nden 14 solist ve 14 tiyatro oyuncusu, Devlet Türk Halk Müziği ve Tarihi Türk Müziği Topluluklarından 13 kişi sahnede olmak üzere; sahne arkasındaki prodüksiyon, teknik, reji ve dekor kostüm ekipleriyle beraber projede yaklaşık 500 kişilik bir kadro görev aldı. 'En Uzun Gece' destanı için Mehmet Akif Ersoy'dan 'Birlik', 'Cenk Marşı', 'Yeis', 'Şehitler Abidesi', Bahtiyar Vahapzade'den 'Allah', Sezai Karakoç'tan 'Sürgün Ülkelerden Başkentler Başkentine', Nurullah Genç'ten 'Uyan Artık Yiğidim', Abdurrahim Karakoç'tan 'Aydınlık' ve 'Tut Ellerimden', Attila İlhan'dan 'Ben Sana Mecburum' şiirleri bestelendi, orkestra düzenlemeleri yapıldı.

Temsilin ardından, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan ve eşi Nadire Aslan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in ailesi sahneye davet edildi.

Temsilin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a çiçek takdimi gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'En Uzun Gece' Destanının İlk Temsiline Katıldı - Son Dakika

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