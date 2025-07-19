Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi! Gündeminde tütünle mücadele var - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi! Gündeminde tütünle mücadele var

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi! Gündeminde tütünle mücadele var
19.07.2025 17:37
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunu'nun kabulünün yıl dönümünde gençlerle ve sporcularla bir araya geldi. Erdoğan, buluşmada yaptığı açıklamalarda "Tütün ve alkol başta olmak üzere milletimizi bilhassa da gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan, bunların pençesinden kurtarmak hepimizin öncelikli görevidir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunu'nun kabulünün yıl dönümünde gençlerle ve sporcularla yaptığı buluşmada "Tütün ve alkol başta olmak üzere milletimizi bilhassa da gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan, bunların pençesinden kurtarmak hepimizin öncelikli görevidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunu'nun kabulünün yıl dönümünde gençlerle ve sporcularla bir araya geldi.

"HEPİMİZİN ÖNCELİKLİ GÖREVİDİR"

Erdoğan, buluşmada "Tütün ve alkol başta olmak üzere milletimizi bilhassa da gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan, bunların pençesinden kurtarmak hepimizin öncelikli görevidir" dedi.

"Buluşmamızın Türkiye yüzyılının mimarları olan siz gençlerimiz başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını özellikle diliyorum" diyen Erdoğan, "Güçlü devletler hiç şüphesiz güçlü milletlerden oluşur. Güçlü millet olmanın ilk şartlarından biri ise sağlıklı bir toplum yapısına sahip olmaktır. Bu bakımdan tütün ve alkol başta olmak üzere milletimizi bilhassa da gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan, bunların pençesinden kurtarmak hepimizin öncelikli görevidir" ifadelerini kullandı.

"TÜTÜN YALNIZCA KULLANANLARI ETKİLEMİYOR"

Erdoğan buluşmada "Dünyada her yıl yaklaşık 8 milyon kişi tütün kullanımının yol açtığı sağlık sorunları sebebiyle hayatını kaybediyor. Bunların 1,2 - 1,3 milyonu ise dumandan olumsuz etkilenen ve pasif içici olarak adlandırdığımız kişilerden oluşuyor. Yani tütün yalnızca kullananları etkilemiyor, pasif içiciliğe maruz kalan çocukları, kadınları, toplumun tüm kesimlerini tesiri altına alıyor. Ülkemizde her sene yaklaşık 100 bin kişi tütün ve tütün ürünlerine bağlı hastalıklar nedeniyle erken yaşta hayata gözlerini yumuyor" sözlerini sarf etti.

"SİGARA İÇME YASAĞIYLA HAYATİ BİR ADIM ATTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2008 yılında yeniden düzenlenerek yürürlüğe koyulan 4207 sayılı kanunla kapalı alanlarda sigara içmeyi yasaklayarak hayati bir adım attıklarını kaydetti.

Tütün ürünlerine yönelik reklam, tanıtım ve sponsorluk yasaklarını devreye aldıklarını anımsatan Erdoğan, görsellerle, uyarılarla, tek renk düzenlemesiyle sigara paketlerinin cezbedici olmasının önüne geçtiklerini söyledi.

"1,5 MİLYONU AŞKIN VATANDAŞIMIZ TEDAVİ DESTEĞİNDEN FAYDALANDI"

Aktif denetim ekiplerinin, Türkiye genelindeki tütün denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İl Sağlık Müdürlüklerimiz bugüne kadar 42 milyonun üzerinde denetim yaptı. 2025 yılı çapraz denetimlerinde ise 3.718 ihlali tespit etti. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımıza ülkemizin dört bir yanındaki 671 adet sigara bırakma polikliniği ile hizmet veriyor, ücretsiz ilaç desteği ve nikotin tedavisi sağlıyoruz. Bugüne dek 3,8 milyon muayene yapıldı. 1,5 milyonu aşkın vatandaşımız tedavi desteğinden faydalandı. Aynı şekilde Alo 171 danışma hattıyla kişiye özel sigarayı bırakma planları hazırlıyoruz. Kamu spotlarımızla, sosyal medya kampanyalarımızla, eğitim ve farkındalık faaliyetlerimizle gençlerimizi tütünden uzak tutmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

"GENÇLERİMİZİN ZEHİRLENMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Bu yıl başlatılan "Sigarayı bırak hayatını değiştir" kampanyası ile 188 bini aşkın vatandaşa ulaştıklarını belirten Erdoğan, "Her birinin hayatına dokunduk. Dumansız bir Türkiye için bundan sonra da kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Tüm kurumlarımızla, yönetimlerimizle, üniversitelerimiz ve Yeşilay gibi sivil toplum kuruluşlarımızla gençlerimizin zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Politika, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi! Gündeminde tütünle mücadele var - Son Dakika

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