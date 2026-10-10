Erdoğan\'dan Uluslararası Demokrasi Birliği Genel Kurulu\'na video mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokrasi Birliği 9. Olağan Genel Kurulu'na gönderdiği video mesajda, "Gurbeti ikinci vatan eyleyen kardeşlerimiz için yüksek bir şuurla çalışan tüm sivil toplum kuruluşlarımıza şükranlarımı iletiyorum. Uluslararası Demokratlar Birliği, yürüttüğü proje ve faaliyetlerle yurt dışındaki millet varlığımız için çok hayati bir sorumluluk üstleniyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokrasi Birliği 9. Olağan Genel Kurulu'na bir video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, yurt dışında yaşayan ve memleket hasreti taşıyan Türklerin topluma katkı verebilmesi için ciddi bir gayret sarf ettiğine değindi. Erdoğan, "Genel kurulda tecelli edecek iradenin, sizlerle birlikte Avrupalı Türkler ve 7 milyonu aşkın nüfusa sahip Türk diasporasının tamamı için verimli ve faydalı neticeler getireceğine inanıyorum. Uluslararası Demokratlar Birliği çatısı altında yurt dışındaki vatandaşlarımızın huzur ve esenliği için fedakarca çalışan her bir kardeşime yürekten teşekkür ediyorum. Gurbeti ikinci vatan eyleyen kardeşlerimiz için yüksek bir şuurla çalışan tüm sivil toplum kuruluşlarımıza şükranlarımı iletiyorum. Uluslararası Demokratlar Birliği, yürüttüğü proje ve faaliyetlerle yurt dışındaki millet varlığımız için çok hayati bir sorumluluk üstleniyor. Kalplerinde memleket hasreti taşıyan kardeşlerimizin bulundukları ülkelerde daha iyi yerlere gelebilmek için, kimlik ve kültürlerini muhafaza edebilmeleri için demokratik katılım dahil içinde yaşadıkları topluma azami katkı verebilmesi için ciddi bir gayret sarf ediyor" dedi.

"Vatandaşlarımızı aşağılayan ahlak yoksunu tiplerin insafına asla bırakmayacağız"

Erdoğan, konuşmasının devamında ırkçılığa karşı da çaba sarf ettiklerini vurgulayarak, "Eş zamanlı olarak kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı gibi sorunların çözümüne yönelik önemli bir çaba harcıyoruz. Kurumsal tecrübesi ve dinamit kadrolarıyla çok geniş bir coğrafyada son derece başarılı işlere imza atan Uluslararası Demokratlar Birliği'ni tebrik ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Gerek partimizin ikili ilişkiler başkanlığı, gerekse Yurtdışı Türkler Başkanlığı gibi kurum ve kuruluşlarımızla sizlere destek olmaya ve yardımcı olmaya devam edeceğiz. Yurt dışında yaşayan siz kardeşlerimizi ne dışarıdaki yabancı düşmanı akımların ne de vatandaşlarımızı aşağılayan ahlak yoksunu tiplerin insafına asla bırakmayacağız. Kuruluşundan itibaren birliğin bu günlere gelmesinde payı olan ve ebediyete irtihal etmiş tüm büyüklerimize, kardeşlerimize, rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.