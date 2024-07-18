Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda TFF Başkanı olarak seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti. Hacıosmanoğlu ve yeni yönetim kuruluna başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk futbolu ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ANKARA