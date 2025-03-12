Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İmralı heyeti randevu isterse görüşürüm"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İmralı heyetine randevu verip vermeyeceğini ilişkin soruya, "Benden de istendiği takdirde veririm" dedi.

İMRALI heyeti ile görüşecek misiniz ve randevu verecek misiniz sorusuna Erdoğan, "Benden de istendiği takdirde veririm" dedi.

Emekli ikramiyelerinde artış yapılıp yapılmayacağına yönelik soruya Erdoğan, "Beni dolduruşa mı getiriyorsun. 3 bin liradan 4 bin liraya çıkardık" ifadelerini kullandı.