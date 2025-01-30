Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar önünde azarladığı vali, kayyum olarak atandı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar önünde azarladığı vali, kayyum olarak atandı

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İçişleri Bakanlığı, 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesinin ardından Siirt Belediyesi Eşbaşakanı Sofya Alağaş'ın yerine Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın belediye başkan vekili olarak atandığını duyurdu. Kayyum olarak atanan Kızılkaya'nın 2023 yılında Bilecik Valisi olarak görev dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kameralar önünde azarlanmıştı.

30.01.2025 11:17
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Gazetecilik yaptığı dönemde hakkında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla dava açılan DEM Partili Siirt Belediye Eşbaşkanı Sofya Alağaş'a Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesinin ardından dün sabah Siirt Belediyesine kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı, belediye başkanvekili olarakSiirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın atandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar önünde azarladığı vali, kayyum olarak atandı

ERDOĞAN TARAFINDAN AZARLANMIŞTI

Siirt'e kayyum olarak atanan Kızılkaya'nın 2023 yılında Bilecik Valisi olarak görev dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni'nde "Bozuk yollar neresi?" sorusuna cevap veremediği için kameralar önünde azarlanmıştı.

İkili arasında şöyle bir diyalog yaşanmıştı;

  • Erdoğan: Adil Bey, bu Söğüt'le ilgili bir bölüm varmış. Vali Bey nerede?
  • Vali: Söğüt- Bozüyük yolu 26 kilometre efendim. Bozuk yol 2 kilometre.
  • Erdoğan: Ben sana Söğüt-Bozüyük arasını sormuyorum. Şu anda bozuk olan, sıkıntılı yer neresi Vali Bey?
  • Vali: Bozuk yol 2 kilometre efendim. Yapılıyor.
  • Erdoğan: Sen bana başka şeyler anlatıyorsun. Adil Bey süratle, hemen, anında... Yarın değil hemen şimdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar önünde azarladığı vali, kayyum olarak atandı

İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Vali Kemal Kızılkaya'dan ilk hamle geldi. Kızılkaya koltuğa oturur oturmaz belediye binasına dev bir Türk bayrağı astırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın kameralar önünde azarladığı vali, kayyum olarak atandı

İçişleri Bakanlığı, Siirt Belediyesi, Kemal Kızılkaya, Sofya Alağaş, Politika, Kayyum, Güncel, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar önünde azarladığı vali, kayyum olarak atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Hasan Kiremitci:
    Azarlama neresinde? Eleştiri yapmış. Sondakika. Etek altından Reyisi indermek için elinizden geldiği kadar ince işçilik yapıyonuz. Yemezler. 47 143 Yanıtla
  • Yunus Yeniay:
    insan sevdiğini azarlarmış 45 76 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Ne demek yaa işini yapmıyorsa yaptığı işten haberi yoksa azarlayacak tabiki 33 82 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Başkomutan işini bilir 17 96 Yanıtla
  • Ateş:
    Vali aslında sorunun cevabını baştan vermişte...Ahhhhhh ahhhhh işte... 62 6 Yanıtla
  • Hakan Uman:
    bazen gereklidir. 22 36 Yanıtla
  • Şahin Zorlu:
    azarladi ise de odulunu almis 44 6 Yanıtla
  • Mehmet B:
    inşallah vatandaşa hizmet eder 28 4 Yanıtla
  • Hayrettin Aydın:
    Torklamak iyidir.. 21 6 Yanıtla
  • monşer null:
    Şeriat sensin 3 9 Yanıtla
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