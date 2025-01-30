Gazetecilik yaptığı dönemde hakkında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla dava açılan DEM Partili Siirt Belediye Eşbaşkanı Sofya Alağaş'a Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesinin ardından dün sabah Siirt Belediyesine kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı, belediye başkanvekili olarakSiirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın atandığını duyurdu.
Siirt'e kayyum olarak atanan Kızılkaya'nın 2023 yılında Bilecik Valisi olarak görev dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni'nde "Bozuk yollar neresi?" sorusuna cevap veremediği için kameralar önünde azarlanmıştı.
İkili arasında şöyle bir diyalog yaşanmıştı;
İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Vali Kemal Kızılkaya'dan ilk hamle geldi. Kızılkaya koltuğa oturur oturmaz belediye binasına dev bir Türk bayrağı astırdı.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar önünde azarladığı vali, kayyum olarak atandı - Son Dakika
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